Кремль може відступити від Запорізької АЕС, – російський опозиціонер назвав причину

У Кремлі вирішили "попередити" світ про загрозу атомної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Експерти припускають, що насправді Росія готується передати ЗАЕС під контроль України.

Таку думку 24 каналу висловив і російський опозиційний політик Леонід Гозман. Він не виключає варіанту, що Кремль дійсно готується відступити від Запорізької АЕС.

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За його словами, в Росії нічого не виходить, а ізоляція від світу просто божевільна.

Крім того, як зазначив опозиціонер, Кремль зараз намагається знайти, де б купити зброю, бо своєї не вистачає. Наразі вони явно ведуть перемовини з Іраном, щоб в нього купувати озброєння.

Тож, якщо їх, попри воєнні злочини, доказово ще звинуватять у порушенні ядерної безпеки з серйозними наслідками, то з ними перестануть мати справу навіть ті, хто готовий це робити зараз,

– заявив Гозман.

Тому політик не виключає того, що на Запорізькій АЕС росіяни готуються відступати.

"Крім того, в них, звісно, паніка, вони не знають, що робити. Поінформовані люди кажуть, що в російській промисловості дуже тяжке становище, не вистачає зброї та іншого", – підсумував Гозман.

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Що відбувається на ЗАЕС: головне

Окупанти періодично обстрілюють територію ЗАЕС пошкоджуючи будівлі, системи та обладнання на майданчику станції. Так, лише за минулу добу на території ЗАЕС пролунали 10 вибухів. Після чого станцію було знеструмлено.

Досі жодні ушкодження, на щастя, не були критичними для ядерної безпеки. Однак, ситуація на станції дійсно напружена. Росіяни лише своєю присутністю ставлять під загрозу життєдіяльність атомної станції.

Також окупанти чинять постійний тиск на українських працівників станції.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької АЕС в російську енергосистему.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило уже третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликали Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.