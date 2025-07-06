Операція "Дроноцид": як ЗСУ можуть вираховувати місця запуску російських дронів

Українські захисники провели операцію "Дроноцид" на Запорізькому напрямку. Було виявлено 90 позицій та місць проживання російських операторів безпілотників, знищено та пошкоджено 42 об'єкти, де вони засідали. Є різні способи, як можна визначати місця запуску БпЛА.

Зокрема, це спостереження, перехоплення відеосигналу, визначення по радіосигналу і так далі. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Ян Матвєєв.

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Головний спосіб

Ян Матвєєв зазначив, що є різні способи. Насамперед просто спостереження. Адже машини повинні кудись приїхати, привезти дрони, особовий склад. Люди там перебувають, їм привозять дрони, якесь харчування і так далі. Можна визначити місця скупчення операторів. Також є варіант перехоплення відеосигналу, визначення по радіосигналу.

Головне, що працює – це спостереження. Тобто висять розвідувальні дрони, замінюючи один одного. Найчастіше оператори перебувають у різних населених пунктах, де є якісь ангари, великі будівлі, з яких можна майже непомітно запускати безпілотники. Або запустив, а перебуваєш поруч у приміщенні. Або антени теж розвішують,

– пояснив він.

Крім того, ймовірно, допомагає те, що російські військові лінуються змінювати дислокацію, додатково маскувати усе це. Тому що запусків, самих БпЛА, дронових команд є багато. Ховати це все та дотримуватися усіх заходів обережності неможливо, бо інакше менш ефективною буде сама воєнна робота.

Вже приблизно місяць російські воєнкори бідкаються, що російські оператори безпілотників перебувають під ударом. Важливо, що Запорізька область – це місце активного запуску в основному розвідувальних дронів. Вони звідти прилітають у Херсонську, Миколаївську області, частину Запоріжжя і далі. Тому атакуючи операторів цих БпЛА, можна знизити розвідку. У такий спосіб буде менше ударів "Іскандерами".