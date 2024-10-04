Військовий експерт припустив, чому активізувалися окупанти на Запорізькому напрямку

Бої на Запорізькому напрямку стали більш інтенсивними. Найімовірніше, російські окупанти отримали додатковий ресурс на цій ділянці фронту.

Певна динаміка на Запорізькому напрямку може бути, однак у ворога наразі немає можливостей масштабувати штурми. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Ворог отримав додатковий ресурс

Владислав Селезньов вважає, що загарбники, які діють на Запорізькому напрямку, отримали додатковий ресурс. Бо не дарма ворог так вперто намагався витіснити українські Сили оборони з Вугледара.

Важливо! 2 жовтня 2024 року Сили оборони отримали офіційний наказ вийти з Вугледара через загрозу оточення. Метою є збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття позицій для ведення подальших дій.

До цього ЗСУ мали змогу за допомогою артилерії тримати під вогневим контролем залізничну станцію Волноваха. Це означає, що ворог серйозно використовував мережу залізничного сполучення, щоб постачати вантажі військового значення для окупантів, яке діють не лише у Донецькій області, а й на Півдні Запорізької області.

Зараз українські Сили оборони відійшли. Відповідно ми не маємо змоги тримати під артилерійським вогневим контролем мережу залізничного сполучення. Вкрай складно завадити інтенсифікації поставок озброєння та військової техніки, боєприпасів для угрупування військ, яке діє на Півдні Запорізької та Півдні Херсонської областей. Тому цілком ймовірно, що бої можуть серйозно активізуватися,

– пояснив він.

Однак росіяни зазнають дуже серйозних втрат. Для того, щоб атакувати настільки масштабно, потрібна величезна кількість ресурсів. Зараз у відкритих джерелах немає інформації про великі переміщення сил та засобів саме на Півдні України.

"Навпаки – декілька літаків військово-транспортної авіації російської армії здійснили перекидання десантників на територію Курщини з Півдня Запорізької області. Найімовірніше, певна динаміка на полі бою матиме місце. А щодо масштабування думаю, що поки у росіян немає таких можливостей", – підкреслив військовий експерт.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни планують активізувати штурми на Запорізькому напрямку. Ворог хоче вийти на адмінкордони Донецької області, а також окупувати Запоріжжя.