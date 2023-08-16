Буде стратегічною перевагою: які населені пункти Запоріжжя важливі для подальшого просування ЗСУ

Українські оборонці продовжують мужню боротьбу за звільнення територій від російських окупантів. Запеклі бої тривають на східному та південному напрямках.

Зокрема, на півдні ворог засів у глухій обороні і проводить контратакуючі дії лише, щоб збити активність наступаючих груп. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

Читайте також Росіяни знімають брехливий "фільм" про ліквідацію української ДРГ на Херсонщині, – Генштаб

Бойова ситуація на Запоріжжі

За словами Лишенка, активні бойові дії тривають біля села Копані, в напрямку Роботиного. Це важлива ціль для того, щоб ЗСУ простіше було надалі просуватися.

"Йде рух в напрямку села Нестоянка для того, щоб зрізати цей виступ для російських військових, зімкнути сили і просуватися більш активніше на південь в сторону Василівки", – додав він.

Ситуація на фронті: дивитись відео

Крім цього важливими об'єктами є села Жереб'янки та Лугове. Біля першого побудовані великі укріплення і взяти його досить складно. Але українські сили оборони працюють.

Ситуація на Запоріжжі / Карта від Deep State

Також важливим є район Кам'янського, де проходить лінія розмежування.

"Якщо ЗСУ вийдуть на Кам'янські висоти, потім на наступну висоту, то буде доступ безпосередньо до Василівки. Там і Токмак недалеко, й інші населені пункти. Це вже буде стратегічною перевагою. Саме в цьому напрямку розвиваються бойові дії і йде активність", – зазначив Сергій Лишенко.

Ситуація на фронті: останні новини