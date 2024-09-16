Майже у 2 рази: що може означати зменшення обстрілів Запоріжжя

Протягом останніх двох днів не було прильотів по Запоріжжю. Крім того, на фронті знову знизилася активність російських обстрілів.

Однак з різних джерел надходить інформація, що окупанти ведуть розвідку. Можливо, у росіян дефіцит боєприпасів, або вони до чогось готуються, повідомив кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Владіміру Путіну, мабуть, здається мало, що десятки тисяч московських солдатів вже полягли у спробах "асвабадіть" Роботине й він хоче покласти тут ще десятки тисяч людей,

– мовив кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.

Впродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запоріжжя. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, було 72 артилерійських обстріли, що вдвічі менше, ніж була норма у росіян за попередні дні. Росіяни здійснили 3 обстріли з РСЗВ й завдали один авіаційний удар.

Також 69 безпілотників різних типів атакували Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Червоне, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

Їх (безпілотників – 24 Канал) іноді бувало й в чотири рази більше. Зараз у Запоріжжі та області сильний вітер, понад 20 метрів за секунду. Тож, можливо, погодні умови не сприятливі для роботи дронів,

– зазначив кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя.

Генштаб повідомив, що на Оріхівському напрямку окупаційні війська без успіху атакували поблизу Новодарівки, яка розташована на межі Запорізької та Донецької областей. Росіяни після тривалої перерви відновили атаки на цьому напрямку.

Важливо! Агенти руху "Атеш" викрили, що російські окупаційні війська будують нову лінію оборони в районі Вишнюватого Запорізької області.

Росіяни здійснювали обстріли через Дніпро, атакуючи Нікопольщину. Внаслідок ворожих атак поранено чоловіка 1987 року народження, якого довелося госпіталізувати та жінку 1948 року народження. Також у Марганці постраждали двоє чоловіків.

Втім, добряче дісталося й окупантам. Прилетіло по тих, хто з Енергодара обстрілює Нікополь. Внаслідок влучних ударів ЗСУ було ліквідовано кількох окупантів та кілька одиниць їхньої техніки.