Бункери як квартири: росіяни збудували величезну лінію оборони на Півдні

Російські окупанти мали достатньо часу, щоб вибудувати потужну лінію оборони на Півдні. Упродовж зими, коли менше боїв, вони матимуть змогу укріпитись ще більше.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окреслив 24 Каналу ситуацію на Запорізькому напрямку. За його словами, Сили оборони мають змогу подолати ворожу лінію оборони, але за однієї умови.

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"Є методи боротьби з такими фортифікаційними спорудами. Але тут питання в тому, чи достатньо інструментарію для цих методів. Потрібний інструментарій нам можуть надати наші партнери", – пояснив Коваленко.

Про потрібні види озброєння вже багато говорили – це авіація, далекобійні ракети, важкі бомби, засоби радіоелектронної боротьби. Зрозуміло, що все це потрібно в достатній кількості.

Важливий момент

Хоча на Запорізькому напрямку російські окупанти почуваються впевненіше, на Херсонщині їм доволі тривожно. Як відомо, українські захисники захопили плацдарми на лівому березі й закріплюють успіх. Ворог навіть намагається посилювати групи військ "Дніпро" кримськими й запорізькими підрозділами.

Тут найцікавіший момент. Опинившись в оточенні, від усіх твоїх фортифікаційних споруд немає жодного сенсу,

– зауважив Коваленко.

Якщо Силам оборони вдасться просунутись на інших напрямках, це може вплинути на розвиток подій. Однак для цього також потрібна зброя.

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