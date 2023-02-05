Нікого не забули, – Братчук пояснив, чому деякі будинки Одеси довго бувають без світла

В Одесі потрохи налагоджується ситуація з електроенергією. У місті нікого не забули, й усі будинки будуть заживлені.

Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Одеса була без електроенергії, через масштабну аварію.

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Енергетики використовують "воїнську кмітливість"

Братчук зазначив, що Одеса дякує всій Україні за підтримку. Раніше жартували, що в Одесі всі шиють, а тепер можна говорити, що в Одесі всі електрики. Місто чекає електроенергії. Там чекають кілька десятків потужних генераторів на різноманітних об'єктах.

Нині ми далеко не все можемо розповідати про повноту ситуації, яка є, бо наш інформаційний простір моніторить ворог. Дуже активно, я впевнений навіть у цю хвилину. Я скажу лише так, що наші енергетики використовують "воїнську кмітливість", яка в пригоді не лише на фронті, а й у такому житті, коли в нас є біда з енергетикою,

– зауважив речник Одеської обласної військової адміністрації.

Він додав, що є цікаві знахідки, що і як робити. Електроенергію вже має частина одеситів, але вона буде в усіх містян.

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Нікого не забули

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації, ніхто ні про кого не забув, бо іноді люди скаржаться, що про їхній будинок забули. Є мережі, є лінії, й конкретний будинок ніхто не вимикає. З позитивних новин – електрогенерація є, тепер треба вирішити питання, як доставити електроенергію побутовим споживачам.

"Я сподіваюсь, що це питання буде вирішуватись. Хоча по кілька годин зараз електроенергія до людей поступово надходить. Було 500 тисяч 4 лютого, 5 лютого заживили вже 200 тисяч. Тобто, менше, ніж 300 тисяч залишається без електроенергії, сподіваюсь, що до вечора 5 лютого ситуація буде потрохи покращуватись", – наголосив Братчук.

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