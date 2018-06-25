Ситуація з міграцією поліпшиться через два роки, – Рева

Вже приблизно через два роки ситуація з трудовою міграцією некваліфікованих кадрів зменшиться.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час відеоконференції "ДС".

"На постійне місце проживання українців виїжджає не так багато. Тому мені здається, що через кілька років тенденція такої трудової міграції, причому некваліфікованої, зменшиться", – заявив він.

У той же час, міністр уточнив, що з кваліфікованими кадрами буде проблема. "Тому що сьогодні вже чехи, наприклад, вони ж раніше не визнавали наші дипломи, а коли втратили медичних працівників, зрозуміли, що українські лікарі не гірші", – зазначив він.

За прогнозом Реви, інерція збережеться ще рік-два.

При цьому, за словами експерта з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, трудові мігранти повернуться, якщо створити в країні хороший інвестиційний клімат. Про це він заявив під час відеоконференції "ДС".

"Кризові явища рано чи пізно закінчаться. У нас все одно буде підйом країни, тому що в світі дуже багато вільних грошей", – підкреслив він.

Крім того, він уточнив, потрібно створити хороший інвестиційний клімат. "Якщо ми тут створимо умови, коли інвестори будуть вибудовуватися в чергу, щоб зайти в Україну, я впевнений, будуть повертатися і трудові мігранти, і молодь, яка зрозуміє, що можна тут щось зробити", – зазначив Воскобойник.