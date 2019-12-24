Ситуація з невиплатою ПДВ завдасть серйозного удару по економіці, особливо по металургам, – ФРУ

Ситуація , яка склалася, виглядає, як диверсія проти влади. Ситуація з невиплатою ПДВ, яка відбувається через масові додаткові перевірки, призначені ДФС в грудні, завдасть серйозного удару по економіці.

Особливо болючим він буде для металургів, які всю другу половину року працювали в умовах несприятливої цінової кон'юнктури. Таку думку в статті 112.ua "Фокус з дірою: Як Кабмін переклав проблему порожньої скарбниці на плечі бізнесу" висловив директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Саливон.

Як відомо, у грудні ДФС призначила масові додаткові перевірки, через які виплати відшкодувань ПДВ заблоковані. "Кошти від відшкодування ПДВ використовуються підприємствами як оборотні. Вони можуть направлятися в тому числі на виплату зарплат. Щоб замістити дефіцит коштів, підприємства будуть змушені залучати банківські кредити, що, зрозуміло, не так вже просто. Цілком можна очікувати, що ситуація відіб'ється саме на виплаті зарплат, призведе до скорочення новорічних премій співробітникам. Діюча система оплати енергоносіїв така, що якщо платежі в термін не вносяться, підприємства просто відрізають від них, і вони не зможуть працювати. Тому зрозуміло, що власні оборотні кошти в першу чергу будуть спрямовуватися на ці пріоритетні виплати. Люди можуть залишитися на Новий рік без зарплат", – сказав Сергій Саливон.

В контексті штучних затримок відшкодування ПДВ мова йде про аграрну і металургійну галузі, які залишаються локомотивом, що витягує на собі інші стагнуючі галузі української економіки.

За словами Саливона, підприємства – члени Федерації роботодавців також зіткнулися з проблемою затримки з відшкодуванням експортного ПДВ. "Перші повідомлення почали надходити з кінця минулого тижня. Це сталося одночасно з блокуванням бюджетних платежів. Підприємствам почали призначати перевірки, і тим самим процедурно виплата ПДВ у них переноситься на місяць. Якщо контролюючий орган призначає перевірку, це автоматично плюс 30 днів до строків. Він додав, що з проблемою стикаються досить великі підприємства інших галузей: "Зокрема, в машинобудуванні Луцький СКФ зіткнувся з такою ситуацією. ДФС прекрасно розуміє, що направляє перевірки до прозорих, транснаціональних компаній, які є чесними платниками податків і ніяких порушень у них знайдено не буде, але не це їх мета. Просто хочуть затягнути процес і перенести виплати на січень".

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "112 Україна" заявив, що в нинішній ситуації великим промисловим підприємствам в галузі час оголосити надзвичайну ситуацію.

Варто відзначити, що найбільші проблеми з відшкодуванням ПДВ були в часи уряду Миколи Азарова, коли виплати були фактично припинені. Це призвело до значного зниження рентабельності в найбільших металургійній та аграрній галузях, суміжних галузях. Як мінімум протягом останніх двох років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Раптове і нічим не обґрунтоване припинення своєчасного повернення ПДВ промисловцям призведе до дестабілізації економіки і може нанести удар по репутації нового президента і його команди.

"Сформована ситуація виглядає, як диверсія проти влади, в тому числі – проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", – заявили в об'єднанні "Укрметалургпром".

За даними "Укрметаллургпрома", тільки підприємствам ГМК, які забезпечують 12% ВВП України, 30% валютних надходжень і близько 700 тис. робочих місць з урахуванням суміжних виробництв, в грудні "притримали" понад 80% заявленого ними до відшкодування ПДВ, що в сумі становить близько 2 млрд грн.