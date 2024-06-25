Може бути велика проблема, – полковник запасу оцінив ситуацію біля Торецька

Росіяни посилили наступальні дії у Донецькій області. Ворог активно штурмує Східний напрямок, зокрема складна ситуація зараз біля Торецька.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що противник, атакуючи позиції Сил оборони, хоче організувати наступ на Торецьк. Він пояснив, що росіяни через Горлівку намагаються вийти до траси, яка веде у місто.

Дивіться також Росія обстріляла Покровськ: 4 людей загинули, ще понад 30 поранені, серед них – діти

Яка ситуація у Торецьку

Торецьк географічно розташований на панівній висоті, як і Часів Яр. Росіяни намагаються просунутись до цього міста, щоб вибороти військову перевагу.

Яка ситуація для Торецька: дивіться на карті

Торецьк у пів оточені. З півночі російські війська намагаються прорватись у районі Кліщіївки та Андріївки, а з півдня та південного заходу у районі Очеретиного намагаються вийти до траси на Костянтинівку. Може виникнути серйозна проблема у Торецького гарнізону, якщо росіяни пройдуться з півночі та заходу,

– сказав Роман Світан.

Військовий експерт припустив, що цей напрямок доведеться або посилювати, або вирівнювати лінію фронту у районі Часового Яру, Андріївки чи Кліщіївки. На його думку, ЗСУ можуть здійснити один із цих маневрів, щоб завадити продовжувати наступу на Торецьк.

Ворог продовжує атакувати біля Часового Яру: дивіться на карті

Для цього необхідна достатня кількість сил та засобів. Найближчим часом стане відомо, яким шляхом піде наше військове командування. Поки для Торецька значної загрози прориву немає, але може виникнути,

– зауважив Світан.