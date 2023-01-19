Наша оборона щільна, ворог не може просуватися, – полковник ЗСУ про ситуацію на фронтах

Лінія фронту на Луганщині є переважно стабілізованою, за виключенням ділянки в районі Кремінної. Там тривають напружені бої, кожна сторона намагається досягти внутрішньої переваги.

Відсутність активного висвітлення цих операцій, не говорить що там не відбуваються серйозні бойові дії. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський.

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На Донеччині ЗСУ тримають щільну оборону

Водночас на Донецькому напрямку продовжуються відчайдушні бойові дії, зокрема в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Загарбники намагаються просунутися якомога далі, але зустрічають запеклий опір наших підрозділів.

Наразі не мовиться про стабілізацію ситуації на напрямку найближчим часом. Однак і ворог не може здобути якоїсь серйозної переваги та вийти на певний оперативний простір.

Це неможливо. Їхні втрати вже надзвичайно високі й наша оборона на цьому напрямку є настільки щільною, що навряд дозволить противнику просуватися далі,

– повідомив військовий експерт.

Грабський розповів про ситуацію на фронтах: дивіться відео

На Півдні точаться артилерійські бої

На Півдні України продовжується активна робота артилерії, причому з обох боків. Російські окупанти постійно намагаються впливати на наш передній край.

Під цим впливом противник намагається сконцентрувати достатньо сил та засобів у районі Василівки та Оріхова (Запорізька область – 24 Канал) з можливим планом просування потім у напрямку Запоріжжя,

– зазначив військовий експерт.

Натомість українські захисники постійно завдають ударів не лише по передньому краю ворога, а й здійснюють вогневий вплив по місцях зосередження особового складу, базах та складах боєприпасів окупантів.

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На лівому березі Херсонщини ЗСУ завдають ударів по російських загарбниках в районі Мелітополя. Українські бійці намагаються перешкодити концентрації сил росіян на всій лінії фронту від Василівки на Запоріжжі через Оріхів і Гуляйполе та до Великої Новосілки, що в Донецькій області.

У регіоні точиться постійна артилерійська дуель та обстріли. Утім, наразі це ніяк не позначається на карті бойових дій, тому ми й не бачимо якихось серйозних проривів.

Окупанти можуть готуватися до наступу на Харківщину

Найближчим часом ворог продовжуватиме зосереджувати сили та засоби. Це викликає певну занепокоєність, тому наші бійці уважно стежать за тим, як окупанти накопичують сили в районі Сватового. Ймовірно, вони мають на меті проведення наступальних операцій у напрямку Харківської області.

"Противник, маючи можливість зосередити відповідні ресурси, може спробувати здійснити прорив у бік Харківської області", – припустив військовий експерт.

Загроза з боку Білорусі

Що ж стосується загрози з Півночі нашої держави, то поки немає підстав говорити про те, що росіяни готують наступальні дії з Білорусі. Так, в країні не помітна активна підготовка, яка свідчила б про відповідні плани ворога найближчим часом.

На території Білорусі проводиться низка заходів щодо бойової підготовки. Мовиться про навчання військово-космічних сил Росії та військово-повітряних сил Білорусі, зокрема на південних напрямках,

– розповів Грабський.

За його словами, там відпрацьовують певні питання, що свідчить про те, що противних виконує план заходів, якими має на меті підвищити рівень боєздатності та боєготовності своїх частин. У разі подальшої ескалації вони можуть спробувати здійснити певні прориви.

Утім, про якісь глобальні прориви з боку Білорусі взагалі не мовиться.