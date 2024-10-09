"Бавовна" на складі управління росіян, нічна атака "Шахедів": хронологія 959 дня війни

08:52, 09 жовтня

Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.