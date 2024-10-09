"Бавовна" на складі управління росіян, нічна атака "Шахедів": хронологія 959 дня війни

9 жовтня 2024, 06:39
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Автор: Ася Ковальова

Вночі на 9 жовтня російські війська знову атакували українські міста "Шахедами". У Карачеві пролунали вибухи на складі ракетно-артилерійського управління.

Про головні новини 9 жовтня, наслідки атаки дронами росіян, наслідки вибухів у Росії, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.

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09:29, 09 жовтня

Ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами

Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих.

08:52, 09 жовтня

Росіяни обстріляли Одещину ударними безпілотниками

Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

08:30, 09 жовтня

Сили ППО збили 21 російський "Шахед"

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.

Результати роботи Сил ППО / Повітряні Сили ЗСУ

08:12, 09 жовтня

Українські бійці знищили російську РСЗВ "Ураган"

Військові не розкрили деталі проведення операцій знищення російської реактивної системи залпового вогню.

Українські бійці знищили російську РСЗВ "Ураган": дивитися відео

07:33, 09 жовтня

Окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщини

Близько 02:00 військові армії Росії з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Поцілили по території геріатричного центру.

Поранення дістали двоє медичних працівників.

Окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщини / Херсонська обласна прокуратура

06:41, 09 жовтня

Вночі російські окупанти вкотре запустили "Шахеди" по території України

У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника.

Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами.

06:36, 09 жовтня

У мережі пишуть про успішну атаку по складу ракетно-артилерійського управління у Брянській області

У Карачеві розташований 67 склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною – приблизно 150 кілометрів.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз традиційно стверджує, що вдалося збити 12 безпілотників.