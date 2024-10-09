"Бавовна" на складі управління росіян, нічна атака "Шахедів": хронологія 959 дня війни
Вночі на 9 жовтня російські війська знову атакували українські міста "Шахедами". У Карачеві пролунали вибухи на складі ракетно-артилерійського управління.
Про головні новини 9 жовтня, наслідки атаки дронами росіян, наслідки вибухів у Росії, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.
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Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів. Військові не розкрили деталі проведення операцій знищення російської реактивної системи залпового вогню. Українські бійці знищили російську РСЗВ "Ураган": дивитися відео У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника. Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами. У Карачеві розташований 67 склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною – приблизно 150 кілометрів. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз традиційно стверджує, що вдалося збити 12 безпілотників.
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У мережі пишуть про успішну атаку по складу ракетно-артилерійського управління у Брянській області
Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.
Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.
Військові не розкрили деталі проведення операцій знищення російської реактивної системи залпового вогню.
Українські бійці знищили російську РСЗВ "Ураган": дивитися відео
У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника.
Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами.
У Карачеві розташований 67 склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною – приблизно 150 кілометрів.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз традиційно стверджує, що вдалося збити 12 безпілотників.