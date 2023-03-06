У Зеленського назвали Сійярто "адвокатом диявола"

Скандальний глава МЗС Угорщини відзначився черговою цинічною заявою щодо України. В Офісі Президента відреагували на слова Сійярто. Такими заявами Угорщина закликає до капітуляції України та адвокатує геноцид, який здійснює Росія.

Про це заявив радник глави ОП. Михайло Подоляк також зазначив, що "адвокатом диявола іноді бути вигідно", але частіше це призводить до історичного фіаско.

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Коли Угорщина (вустами Сійярто) каже, що "мета – припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь", – вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид,

– наголосив Подоляк.

Також радник глави ОП зазначив, що варто уважніше вдивитися в історію.

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Що треба знати про нову скандальну заяву Сійярто

Глава МЗС Угорщини прокоментував виступи президента США та кривавого російського диктатора Путіна 21 лютого. Сійярто цинічно заявив: "Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним учора (21 лютого – 24 Канал)".

Таким чином, угорський міністр продовжує свою риторику про переговори про Україну без України та "негайне припинення вогню", шляхом поступок агресору. Зауважимо, що на абсурдні заяви вже відреагували в МЗС.

"Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України", – зазначив речник Олег Ніколенко.