Угорський дипломат Сійярто хоче, щоб в Україні дозволили держуправління мовою нацменшин

Петер Сійярто заявив, що необхідно угорським меншинам варто надати право використовувати свою мову у всіх сферах. Зокрема мовиться й про державне управління.

Міністр закордонних справ Угорщини відповідну заяву зробив під час дебатів у ПАРЄ. Він згадав про це двічі. До речі, Сійярто протягом найближчих 6 місяців виконуватиме функцію очільника Ради Європи.

До теми Глава МЗС Угорщини поскаржився на український "Миротворець"

Глава МЗС хоче повернути держуправління мовою нацменшин

У вступному слові Петер Сійярто заявив, що для Угорщини питання прав меншин залишається ключовим. Зокрема у державах-членах Ради Європи "мають бути надані гарантії для використання мови меншин в освіті, культурі та державному управлінні". При цьому він не згадав жодну державу.

Відповідаючи ж на питання угорського депутата Барни Зігмонда, глава МЗС Угорщини додав:

його претензії стосуються саме становища угорців в Україні;

йдеться про відновлення такого права для угорців.

Він пригадав, що вони "були розчаровані", коли побачили, що після підтримки ними європейських прагнень України, уряд ухвалив рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління.

Зараз ми просимо Україну повернутися до ситуації, яка була. Ми не просимо про додаткові права, ми просимо повернути те, що вже було, повернути те, що угорська меншина вже мала,

– сказав міністр.

Що таке "закон Ківалова-Колесниченка" Це закон екснардепів від "Партії регіонів" Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка, яки Верховна Рада схвалила у липні 2012 року.

Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Згодом у 2014 році ВР проголосувала за його скасування. Це також стало підставою у Криму заявити про так звані утиски прав російськомовного населення.

Тодішній в.о. голови Верховної Ради та в.о президента Олександр Турчинов відмовився підписати рішення.

Згодом 24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення. Проте Олександр Турчинов, який був на той час та в.о. президента, відмовився підписувати це рішення.

У 2018 році Конституційний суд України визнав цей закон неконституційним.

Петер Сійярто не розповів, що він має на увазі під питанням "держуправління мовами меншин". Велика ймовірність, що мовиться про так званий "закон Ківалова-Колесниченка".

До речі, Петер Сійярто також наголосив, що нібито Україна може відновити дію законодавства різними шляхами.

Не наше питання говорити, що конкретно має бути зроблене, але ми просимо проконсультуватися з представниками меншин і діяти так, як вони просять. Меншини мають підтвердити, що отримали назад те, що колись мали,

– сказав глава МЗС Угорщини.

Важливо Глава МЗС Угорщини поскаржився на український "Миротворець"