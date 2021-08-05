"Пустився в москальську присядку": у Скабєєвої підгорає через "золото" та гопак Беленюка

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва на прокремлівському каналі прокоментувала "золото" українського олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Його переможний гопак вона назвала "москальською присядкою".

Мовляв, на традиційний українець рухи спортсмена точно не були схожими. До того ж вона наголосила і на його кольорі шкіри.

Зверніть увагу Беленюк станцював гопак після першого золота на Олімпіаді-2020: відео

Пропагандистка Скабєєва відзначилась заявами про Беленюка

За словами Скабєєвої, ця Олімпіада відзначилася не лише ЛГБТ-рухом, а й "блм". Імовірно, вона мала на увазі міжнародний антирасистський рух Black Lives Matter.

Без "блм" не обійшлося. Гарний хлопець, справжній козак, борець греко-римського стилю, а за сумісництвом депутат Верховної Ради Жан Беленюк здобув для своєї, хоч і не історичної, але Батьківщини першу золоту медаль,

– зазначила вона.

І додала, що на радощах "30-річний темношкірий атлет" навіть затанцював на честь перемоги. Згодом в ефірі показали уривок з трансляції на каналі UA: Перший.

Вона вважає, що тут не обійшлося без зради. Адже "знавці" народних танців підозрюють, Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в москальську присядку. "Тому на Батьківщині можуть виникнути питання. Так чи інакше, але Беленюку в Київ повертатися не безпечно", – сказала вона.

До того ж пропутінська ведуча вважає, що перемога українського борця показує хоч якусь користь від депутатів Верховної Ради. Зокрема "слуг народу".

Скабєєва осоримилась заявами про "золото" Беленюка: відео

Останні гучні заяви пропагандистки Скабєєвої про Україну