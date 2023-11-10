У будівлі мали бути представники ФСБ, – у ГУР розповіли подробиці про удар по Скадовську

В тимчасово окупованому Скадовську в Херсонській області 9 листопада пролунали потужні вибухи. Під ударом опинилася будівля, у якій окупанти створили штаб. Серед загиблих і постраждалих можуть бути й представники ФСБ.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він повідомив, що дані про втрати ворога ще уточнюються, передає 24 Канал.

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У Скадовську під ударом могли опинитися представники ФСБ

Юсов повідомив, що розвідка має дані про загиблих унаслідок удару, втім, точних даних поки що немає. Нині ГУР уточнює інформацію щодо втрат ворога внаслідок удару по штабу. Проте вже зараз Юсов підтверджує, що серед загиблих є офіцерський склад російських військових. У розвідці також наголосили, що на момент удару в будівлі мали бути представники ФСБ.

У момент удару у будівлі мали знаходитися представники російської ФСБ,

– заявив Юсов.

На питання журналіста, чи причетна Україна до вибухів у тимчасово окупованому Скадовську, в ГУР МО відповіли стримано. Юсов утримався від коментарів й заявив, що не буде ні підтверджувати, ні спростовувати слова журналіста.

У розвідці повідомили, що тепер росіяни проведуть "розслідування", під час якого буде посилено репресивні заходи проти місцевого населення.

Що відомо про вибух в Скадовську