У Скадовську підірвали авто командира взводу російських силовиків: як воно горіло

На Херсонщині командир взводу російських силовиків позбувся автівки, а може навіть життя. Автомобіль хтось підірвав.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань. Також він оприлюднив відповідне відео.

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У Скадовську підірвали авто окупанта

Хлань розповів, що у Херсонській області ліквідували так званого командира взводу ППС.

Під крило авто було закладено вибухівку в Скадовську. Інформацію підтверджують самі ж пропагандисти. На концерті Кобзона +1?

– написав депутат Херсонської облради.

Нещодавно у Мелітополі підірвали автівку ще одного зрадника України – Івана Ткача. Колаборанта намагалися врятувати у місцевій лікарні, однак він не вижив.

У Скадовську підірвали авто командира взводу ППС: відео

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У Новій Каховці партизани підірвали авто з окупантами

Завдяки учасникам партизанського руху "Атеш" нещодавно в повітря злетів автомобіль, у якому були як російські військові, так і представники спецслужб країни-агресорки. Відомо, що двоє ворогів загинули на місці. Ще двоє перебувають у важкому стані.

У Центрі національного спротиву зауважили, що неспокійно ворогам і на Луганщині. Там партизани роблять усе можливе для того, щоб знищити залізничну інфраструктуру.