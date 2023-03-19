У Скадовську підірвали авто командира взводу російських силовиків: як воно горіло
Джерело:фейсбук Сергія Хланя
На Херсонщині командир взводу російських силовиків позбувся автівки, а може навіть життя. Автомобіль хтось підірвав.
Про це розповів депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань. Також він оприлюднив відповідне відео.
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У Скадовську підірвали авто окупанта
Хлань розповів, що у Херсонській області ліквідували так званого командира взводу ППС.
Під крило авто було закладено вибухівку в Скадовську. Інформацію підтверджують самі ж пропагандисти. На концерті Кобзона +1?
– написав депутат Херсонської облради.
У Скадовську підірвали авто командира взводу ППС: відео
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У Новій Каховці партизани підірвали авто з окупантами
Завдяки учасникам партизанського руху "Атеш" нещодавно в повітря злетів автомобіль, у якому були як російські військові, так і представники спецслужб країни-агресорки. Відомо, що двоє ворогів загинули на місці. Ще двоє перебувають у важкому стані.
У Центрі національного спротиву зауважили, що неспокійно ворогам і на Луганщині. Там партизани роблять усе можливе для того, щоб знищити залізничну інфраструктуру.