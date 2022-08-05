Amnesty International безсоромно лягла під путінський рейх

Чому Amnesty International, United Nations і купа інших міжнародних організацій такі феєрично нікчемні й безсоромно лягають під путінський рейх?

Бо в основі фінансування міжнародних організацій лежить абсолютно неадекватний принцип пропорційності внесків розміру економіки. Великі й багаті країни платять багато, бідні – мало.

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Внески та впливовість

Відповідною до розміру внеску стає і впливовість багатих країн в міжнародних організаціях. Вони мають можливість набирати більше співробітників апарату з-поміж своїх громадян, формують організації в організаціях як Рада безпеки ООН тощо.

Відомим є випадок, коли московія надовго затримала оплату своїх членських внесків в ООН, чим сильно дестабілізувала роботу цієї богадєльні.

Згідно з такою моделлю фінансування, міжнародні організації мають стратегію виживання, яка грунтується на ухилянні від будь-якої критики сильних світу цього, що є найбільшими спонсорами. А ще вони максимальні сц*куни, тому в конфліктах цивілізованих країн з дикунами завжди стають на сторону дикунів.

Простий розрахунок: дикуни можуть в будь-який момент зарізати, а цивілізовані країни напишуть глибоко занепокоєний пресреліз і все.

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Все вирішують гроші

Тому ОБСЕ завжди топило за "днрівських" моторол і навалювало на Україну. Логічна і зрозуміла стратегія виживання в полях Донбасу. Хоча й абсолютно скотська поведінка щодо закатованих нелюдями українців. Зараз, поки ми в топах новин, я б призупинив членство в Amnesty International з формулюванням "за бл*дство". Користі з цього непотребу – нуль.

Надалі країни в міжнародних організаціях мали би платити однакові членські внески для перших 30 економік, других 30 і так далі. Щоб не було ТОП 10 спонсорів, які все вирішують і є недоторканними.

Вчергове переконуюся, що саме системи задають правила гри. І, якщо система на вході крива, на виході, як не крути, вийде якесь г*мно.

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