Обливав пивом та матюкався: у Києві чоловік напав на жінку з дитиною, бо ті "за Україну"

У столиці чоловік погрожував жінці та її малолітній дочці, бо ті спілкувалися українською мовою. Тепер нападником займеться поліція, зокрема, його перевірять на прихильність до "русского міра".

Конфлікт трапився у Дніпровському районі Києва. Там на дитячому майданчику відпочивали матір із маленькою донечкою.

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Бо "за Україну"

Жінка спілкувалася зі своєю дитиною державною мовою. Це дуже не сподобалося перехожому. Чоловік, який, ймовірно, перебував напідпитку, почав погрожувати жінці, нецензурно висловлюватися на її адресу, а потім облив її пивом. Потерпіла зафільмувала свого кривдника і виклала відео у мережу.

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На відео під час моніторингу соціальних мереж натрапили правоохоронці і негайно відреагували. Менш ніж за годину чоловіка розшукали за місцем проживання та склали стосовно нього адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.

Неадекватним перехожим виявився 36-річний мешканець Вінниччини. Йому загрожує штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до шістдесяти годин, або виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Наразі порушника перевіряють на прихильність до країни-агресорки.

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