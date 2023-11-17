Обливав пивом та матюкався: у Києві чоловік напав на жінку з дитиною, бо ті "за Україну"
Джерело:Нацполіція Києва
У столиці чоловік погрожував жінці та її малолітній дочці, бо ті спілкувалися українською мовою. Тепер нападником займеться поліція, зокрема, його перевірять на прихильність до "русского міра".
Конфлікт трапився у Дніпровському районі Києва. Там на дитячому майданчику відпочивали матір із маленькою донечкою.
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Бо "за Україну"
Жінка спілкувалася зі своєю дитиною державною мовою. Це дуже не сподобалося перехожому. Чоловік, який, ймовірно, перебував напідпитку, почав погрожувати жінці, нецензурно висловлюватися на її адресу, а потім облив її пивом. Потерпіла зафільмувала свого кривдника і виклала відео у мережу.
Чоловік пояснює свій вчинок тим, що його жертва – "за Україну": відео соцмережі
На відео під час моніторингу соціальних мереж натрапили правоохоронці і негайно відреагували. Менш ніж за годину чоловіка розшукали за місцем проживання та склали стосовно нього адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.
Неадекватним перехожим виявився 36-річний мешканець Вінниччини. Йому загрожує штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до шістдесяти годин, або виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.
Наразі порушника перевіряють на прихильність до країни-агресорки.
Мовні конфлікти в Україні: останні випадки
- У Миколаєві таксист вигнав з авто пасажирок, бо ті просили його розмовляти українською мовою. Кілька тижнів тому суспільство сколихнуло відео з мережі, на якому між чоловіком і двома жінками розгорілася словесна перепалка. Виявилося, що пасажирки попросили водія обслуговувати їх державною мовою. Чоловік відмовився це робити і попросив жінок покинути автосалон, назвавши їх "хворими людьми". Що було далі читайте тут.
- У Ізмаїлі продавчиня на ринку відмовилася говорити українською мовою з жінкою, яка прийшла до неї, аби купити спецій для захисників. Продавчиня заявила, що з нею спілкуватися можна лише російською або узбецькою. Тоді покупчиня почала фільмувати інцидент. Коли це помітила прихильниця "русского міра", вона кілька разів назвала покупчиню нацисткою. Ба, більше заявила, що всі вони "живуть у Бессарабії, і тут російськомовний народ".
- У центрі Львова чоловік на повну гучність слухав пісні російського співака Юрія Шатунова, який ще на початку вторгнення заявляв про бажання піти добровольцем на війну проти України. До його фаната тим часом завітала поліція.