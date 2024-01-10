Фірма сина Гринкевича уклала договорів на 210 мільйонів бюджетних грошей
Джерело:"Суспільне Новини"
Будівельна фірма Гринкевичів, яка постачала одяг Міністерству оборони до 2023 року була зареєстрована у Житомирі. За час своєї діяльності вона виграла в Житомирській області близько двох десятків тендерів на загальну суму 210 мільйонів гривень.
Однією з фірм, яка належить родині й також займалася постачанням Міноборони, є ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт". Її керівником є син скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман.
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Що відомо про будівельну фірму ГринкевичівДовідка. ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт", згідно з даними Youcontrol, було засноване у 2018 році Шариповою Розою Махмутівною. Спочатку фірма була зареєстрована у Києві, проте через декілька місяців її перереєстрували у Житомирі. У 2019 році керівником фірми став Курнаков Ілля Ігорович, у 2020 році керівником і кінцевим бенефіціаром став Баранівський Микола Андрійович. Згодом у 2021 році фірмою керував Гамоцький Артем Анатолійович.
У 2023 році фірма змінила керівника і кінцевого бенефіціара. Ним став Гринкевич Роман Ігорович. Того ж року ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" змінило місце своєї реєстрації з Житомира на Вінниччину.
Фірма має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності, займається будівельними роботами, а її основним видом діяльності є "Оптова торгівля текстильними товарами". Втім, так було не завжди.
Ймовірно, у 2023 році фірма змінила вид діяльності. У звіті на офіційному сайті Рахункової палати від 24 жовтня 2023 року вказано, що зареєстрований ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" не передбачає спеціалізації щодо виробництва речового майна. Водночас основним видом діяльності є "будівництво житлових і нежитлових будівель".
Ба більше, у звіті рахункової палати вказано, що фірма вчасно не поставила речове майно на 425 тисяч гривень за п’ятьма договорами з Міноборони. Мовиться про одяг для українських військових.
Протягом усього часу своєї діяльності ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" на державних закупівлях укладали договори більше ніж на 491 мільйон гривень.
Згідно з даними Clarity Project, близько 210 мільйонів з цих грошей – за закупівлі у Житомирській області.
Тендери у Житомирській області
Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації був найчастішим замовником фірми. Протягом 2019 – 2023 років він уклав з ТОВ 18 договорів на загальну суму понад 202 мільйони гривень.
У жовтні 2020 року "Житомирський обласний краєзнавчий музей" Житомирської обласної ради уклав договір з фірмою Гринкевичів на поточний ремонт приміщень та фасаду Літературно-меморіального музею Лесі Українки за півтора мільйона гривень.
Того ж року відділ культури, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Черняхівської районної адміністрації Житомирської області уклав з фірмою договір на капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Черняхівської музичної школи майже за 4 мільйони гривень.
Скандал із Гринкевичами: що відомо
- 29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич намагався підкупити одного з керівників ДБР. Він пропонував йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів. Державне бюро розслідування ще декілька місяців тому відкрило кримінальне провадження. Мовилося про оборудки із закупівлями одягу та білизни для героїв ЗСУ. Відразу 23 тендери виграли компанії львівського бізнесмена.
- Згодом слідство встановили, що до виконання оборонних замовлень залучили підприємства, підконтрольні бізнесмену. Раніше вони займалися будівництвом та, як наслідок, не мали жодних належних виробничих, складських та інших потужностей, необхідних, аби виготовляти та зберігати речі для потреб Міноборони.
- Вже 30 грудня бізнесмену обрали запобіжний захід. Мовиться про тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.
- 9 січня заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив про розірвання всіх угод Міноборони з компаніями, які пов'язані зі скандальними Гринкевичами.