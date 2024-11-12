Ми були почуті, – Коваленко сказав, навіщо Google виклав на картах військові об'єкти ЗСУ

Нещодавно на картах Google були викладені знімки, що містили розташування українських військових систем. В Україні одразу звернули увагу на це і вжили відповідних заходів, щоб уникнути цього в майбутньому.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко мав зустріч з представниками компанії Google з приводу розміщення важливих воєнних даних на її картах і провів з ними розмову. Про її результати він розповів 24 Каналу.

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Це важливо і для інших зон конфлікту

Коваленко пояснив, що карти Google не адаптовані під зони воєнних дій.

Якщо раніше вони думали, що виклавши оновлення, наприклад, за 2023 рік, не завдадуть цим шкоди, то насправді вона також завдається. Тому що там видно малюнок і стратегію розміщення систем протиповітряної оборони і не тільки. Так чи інакше там можна знайти об'єкти,

– наголосив він.

Це стосується навіть не Росії, яка може проводити космічну розвідку і мати закриту інформацію. Йдеться про те, що будь-який житель або розвідник, наприклад, з Бангладеш чи з якоїсь іншої країни бачить у відкритому доступі таку інформацію. Це, на думку керівника ЦПД, неприпустимо.

Звісно, ми провели розмову. На щастя, ми були почуті, і ситуація була виправлена. Надалі наша структура та інші в нашій країні будуть працювати з Google для того, щоб унеможливити в майбутніх оновленнях потрапляння в публічний простір будь-якої інформації, яка несе загрозу національній безпеці України,

– підкреслив він.

Також цей кейс важливий і для інших зон конфлікту, наприклад, на Близькому Сході. Ізраїль так само використовує системи ППО Patriot, як і Україна. Тому якщо буде видно їхнє розміщення на картах Google, то це надасть терористам додаткову інформацію.

У Google виправились і подякували. Тепер на їхніх картах всі об'єкти, що містять розташування військових систем України, заблюрені. Це уже плідна та оперативна співпраця,

– відзначив Андрій Коваленко.

Зазначимо, що нещодавно на картах Google помітили знімки з розміщенням військових систем України. На це оперативно звернув увагу Андрій Коваленко, проте в Google спочатку не квапились з реакцією на цей інцидент.

Невдовзі стало відомо про зустріч України з представниками компанії, і після цього на картах були заблюрені відповідні дані.

Раніше у компанії Google зробили заяву, що відповідні супутникові знімки були зроблені у 2023 році і походять із загальнодоступних джерел. Проте останні знімки зон бойових дій Google свідомо не публікує.