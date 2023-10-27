Говорила про Путіна, а образила людей: Лубінець відкрив провадження проти телеведучої

Телеведуча Ольга Нємцева 18 жовтня під час телемарафону некоректно висловилася про людей із аутизмом. В ефірі з Михайлом Подоляком вона зауважила, що поведінка Путіна "дуже схожа на аутизм".

Висловлення Нємцевої образило людей, адже це дискримінація людей із аутизмом, ще й в ефірі національного телемарафону. Комісія із журналістської етики засудила слова ведучої.

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Деталі щодо провадження

Троє народних депутаток звернулися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, щоб він відреагував на коментар Нємцевої. Це Ірина Геращенко, Марія Іонова та Іванна Климпуш-Цинцадзе. Депутатки зазначили, що звернулися "через мову ненависті і ворожнечі в ефірі марафону й знецінення людей з аутизмом", а також через порушення принципів рівності та недискримінації.

Відповідь Лубінця опублікувала Ірина Геращенко в своєму фейсбуці. Він обіцяє перевірити інформацію. Якщо порушення прав людини підтвердиться – вживатимуть заходів. Також телеканал "Рада" контролюватимуть щодо норм та вимог у сфері медіа - це має зробити Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Що відбувається із Путіним

Чутки про смерть очільника Кремля циркулюють уже декілька днів. Його "смерті" нібито передував серцевий напад, про що писали російські телеграм-канали.

Андрій Юсов, представник ГУР МО, зауважив, що анонімні російські телеграм-канали – сумнівне джерело, тож слід поставитися до них обережно. "Ми повинні аналізувати, кому на користь і кому вигідно. Тому реагувати на такі речі українці мають стримано", – сказав він.