Розводять на гроші: молодиків-фанатів Лепса підозрюють у бізнесі у Росії, який ведуть зі Львова

Напередодні мережу сколихнув скандал, який розгорівся у самісінькому центрі Львова. Там четверо молодиків на всю гучність слухали Лепса в авто. Тепер же стали відомі нові деталі про хлопців.

Посеред центру Львова на стоянці молодики припаркували Range Rover. Автівка ні в кого б не викликала жодних зауважень, якби не музика, яка звідти лунала. Мовиться про пісні пропутінського виконавця Лепса. Власне, щодо цього і зробив парубкам зауваження журналіст Роман Гурський. Вони відреагували неадекватно, але це були лише квіточки.

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Хлопці можуть бути пов'язані з Росією

Журналісти спробували вийти на молодиків. Як з'ясувалося, перед Великоднем вони поселилися до Львова. Голова ОСББ будинку, в якому вони мешкали, зауважив дорогу автівку, яка стояла на газоні. Водночас він зауважив, що якось випадково їхав з ними в ліфті, то "вони нормально спілкувалися українською".

Автівки на подвір'ї, за словами журналістки, немає. Також ніхто не відчинив двері квартири, яку вони орендують. Що стосується телефонів, то вони просто вимкнені.

Цікаво, що хлопці також взяли в оренду офіс у Львові. Охоронець приміщення поділився цікавими даними.

Вони два дні не працюють 8 і 9. Бо вони з Росією якось пов'язані, з тими обманами. Як Росія відпочиває, то і вони не працюють,

– каже охоронець Роман.

Він зауважив, що офіс парубки винаймають, щоб розігрувати російських бабусь. За словами охоронця, вони "нібито забирають якісь гроші, виманюють, видурюють". Правда, він зазначив, що не знає, наскільки це правда.

Коротко про ситуацію навколо молодиків