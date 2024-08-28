Обзивали "бидлом" і "сепаратисткою": львівська експосадовиця подасть в суд на волонтерку

Експосадовиця Львівської ОВА Лідія Данько буде подавати до суду на волонтерку, яка знімала її під час скандалу. Жінка заявила, що її протягом 30 хвилин обзивали та здійснювали психологічний тиск.

Данько також пояснила, чому не встала під час виконання гімну й врешті-решт показала середній палець. За її словами, вона вела термінову робочу переписку.

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Експрацівниця Львівської ОВА буде судитися з волонтеркою

Лідія Данько вже пояснила, що не встала під час виконання гімну, оскільки вела робочу переписку. Експосадовиця заявила, що їй необхідно було врегулювати робочі моменти, а волонтери – її провокували.

Мені потрібно було завершити врегулювання робочих моментів. Не саме у цьому місці, на цій лавочці, але мені було зручніше там завершити робочі питання. Я розглядаю це, як провокацію,

– заявила Данько.

Окрім того, вона наголосила, що волонтерка здійснювала психологічний тиск. За словами експосадовиці, волонтерка Леся Менкуш-Мальків спочатку сіла біля неї на лавці, потім – почала зазирати у телефон. Через деякий час, як стверджує Данько, її почали обзивати "бидлом" і "сепаратисткою", і це тривало близько 30 хвилин.

Експрацівниця ОВА заявила, що її провокували та здійснювали психологічний тиск, тому вона не витримала й показала середній палець.

"Я підвелася б одразу, як тільки б завершила переписку. Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати в обличчя телефон. Мене почали штовхати й шарпати. Цей жест (середній палець – 24 Канал) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск. Жодної неповаги до національних символів держави я не визнаю. Це конкретний жест до конкретної людини", – додала колишня працівниця Львівської ОВА.

Водночас волонтерка Леся Менкуш-Мальків відкидає звинувачення у психологічному тиску.

Наразі ексчиновниця Лідія Данько планує подавати до суду на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків через зйомку і поширення її персональних даних (паспорта), образу честі та гідності.