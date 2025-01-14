Скандал з мажорами: поліція встановила ще чотирьох учасників інциденту за участю неповнолітніх

Поліція встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх "мажорів" у Києві 10 січня. З іншими фігурантами поліція уже поспілкувалася раніше.

Окрім того, у цій справі розпочали також кримінальне провадження за статтею про наругу над державними символами: один із неповнолітніх опублікував відео, на якому стояв на прапорі України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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На батьків фігурантів складено адмінпротоколи

У поліції розповіли, що проти неповнолітніх представників "золотої молоді", які у Києві підрізали машини, розкидали долари, слухали російську музику, скеровано звернення до органів опіки та піклування, навчальних закладів та служби у справах дітей з метою перевірки умов виховання підлітків.

Також на батьків чотирьох хлопців склали адмінпротоколи за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

До слова, раніше у двох фігурантів скандалу поліція провела обшуки та вилучила зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

До того ж один із хлопців раніше уже встрявав у скандальну справу – співав у Києві російський гімн. Тоді він публічно просив вибачення та отримав один рік пробаційного нагляду, термін якого досі не завершився.