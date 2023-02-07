Скандальні закупівлі у Міноборони: у ДБР пояснили, коли підозрювані сядуть на лаву підсудних
У Державному бюро розслідувань повідомляють, що у рамках розслідування ймовірних зловживань з закупівлями у Міноборони затримані п'ятеро підозрюваних.
Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.
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Деталі розслідування
Вона наголосила, що це масштабне розслідування ДБР. також речниця розповіла, коли підозрювані сядуть на лаву підсудних.
Минулого тижня ми повідомляли, що було затримано п’ятеро осіб, їм оголошено про підозру. На сьогодні їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Для того, щоб ми могли почути вирок, потрібно обвинувальний акт направити до суду. У слідства є від двох до шести місяців, аби завершити досудове розслідування і направити справу до суду,
– сказала Сап'ян.
Скандал у Міноборони: головне
- 21 січня "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.
- При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2–3 рази.
- Через це у Міноборони повідомили про службову перевірку, а також підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період. 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.
- Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо системи закупівлі продуктів. Він визнав свій "комунікаційний провал", а також вказав на помилку журналіста-розслідувача.
- Мої колеги подивилися документи, сказали: "Це хтось неправильно сприйняв". Мало того, в жодному документі не існує позиції "яйце, одна штука коштує 17 гривень". Кажу: "А звідки взяв журналіст?" "Ну, напевно, він помилився, тому що в документі в розділі "штуки" немає цифри 17. Вона стоїть там, де вага". А це трошки інше…