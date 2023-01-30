Скандал із закупівлями у Міноборони: Резніков переконує, що не знав про цей контракт

Нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо оборонних закупівель продуктів для ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков розповів про деталі справи.

Резніков заявив, що не знав про контракт, який нібито закуповував пайки за завищеними цінами, і що він не вплинув на війська.

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Що сказав Резніков в інтерв'ю

Він визнав, що країні необхідно знайти баланс між секретністю воєнного часу та тим, що Україна повинна рухатися до більш прозорої системи та "європейського стандарту" антикорупційних практик ще до закінчення війни.

Шведсько-американський економіст та дипломат, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд стверджує, що той факт, що журналісти висвітлили цю проблему і що уряд швидко відреагував, є позитивним знаком для українського громадянського суспільства.

Коли може закінчитися війна

На питання про те, коли може закінчитися війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом.

"Сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги", – сказав він, але визнав, що до цього ще багато чого потрібно зробити.

Що відомо про скандал