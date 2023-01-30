Скандал із закупівлями у Міноборони: Резніков переконує, що не знав про цей контракт
Джерело:СВС
Нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо оборонних закупівель продуктів для ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков розповів про деталі справи.
Резніков заявив, що не знав про контракт, який нібито закуповував пайки за завищеними цінами, і що він не вплинув на війська.
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Що сказав Резніков в інтерв'ю
Він визнав, що країні необхідно знайти баланс між секретністю воєнного часу та тим, що Україна повинна рухатися до більш прозорої системи та "європейського стандарту" антикорупційних практик ще до закінчення війни.
Шведсько-американський економіст та дипломат, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд стверджує, що той факт, що журналісти висвітлили цю проблему і що уряд швидко відреагував, є позитивним знаком для українського громадянського суспільства.
Коли може закінчитися війна
На питання про те, коли може закінчитися війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом.
"Сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги", – сказав він, але визнав, що до цього ще багато чого потрібно зробити.
Що відомо про скандал
- Наприкінці січня "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.
- При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- Через це у Міноборони повідомили про службову перевірку, а також підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- Про перевірку закупівель, можливі зловживання у Мініоборони та відкрите кримінальне провадження повідомили також у НАБУ та САП.
- 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.