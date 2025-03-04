"Чудова телепередача": Венс пояснив свою поведінку під час сварки із Зеленським

Віцепрезидент США відіграв чималу роль під час суперечки в Овальному кабінеті. Він накинувся на Зеленського разом із Трампом та консервативними журналістами, які були в залі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News. Цікаво, що Трамп нібито не очікував такої поведінки від Венса. Принаймні, деякі ЗМІ указали, що президент був здивований.

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Як Венс пояснив свою поведінку під час зустрічі із Зеленським

Інтерв'ю було записане ще до появи інформації про зупинку допомоги від США. Це перші публічні коментарі Венса після скандалу в Білому домі.

Усе справді пішло не туди, коли щось у моїй відповіді розлютило Зеленського. Тому він накинувся на мене, і, звичайно, я відповів йому тим самим. Але те, що я спочатку намагався робити, – це трохи розрядити обстановку,

– пояснив він.

На думку Венса, Трамп намагався бути дипломатичним, на відміну від українського президента. Та загалом він назвав сутичку Зеленського з Трампом "чудовою телепередачею".

"Зеленський продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та їхнього президента. Це справжній зрив, який, на мою думку, Зеленський ще не відчув", – сказав Венс.

Утім, віцепрезидент вважає: якщо Зеленський "серйозно займеться деталями", то Америка буде готова знову говорити.

"Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він збирається брати участь у процесі... Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей", – сказав він.

Таким чином, Джей Ді Венс переконаний, що Зеленський все ж укладе мирну угоду з росіянами.