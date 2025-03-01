Європа намагається зібрати "уламки" після зустрічі Зеленського із Трампом, – Bloomberg

Європейські посадовці підбирають лише одне слово для опису результатів зустрічі Зеленського і Трампа – "катастрофа". Київ покидає його найважливіший союзник у боротьбі проти російської агресії.

Європейські лідери, які раніше намагалися застерегти Трампа від поспішних кроків на користь Москви, були приголомшені розвитком подій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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США втрачають лідерство у вільному світі

Європейські чиновники назвали "катастрофою" зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі, яка перетворилася на публічну демонстрацію суперечок та підвищених тонів.

Шок серед дипломатів посилився після того, як Трамп написав у соцмережі, що Зеленському слід "повернутися, коли він буде готовий до миру". Пізніше союзники президента США заявили, що можливості укласти мирну угоду залишаються мінімальними, поки Зеленський залишається на посаді.

Сьогодні стало ясно, що вільний світ потребує нового лідера. Від нас, європейців, залежить, чи прийняти цей виклик,

– сказала Кая Каллас, головний дипломат ЄС.

Європейські лідери, які вже намагалися виконати вимоги Дональда Трампа щодо посилення власної ролі у підтримці України та зміцненні оборони від Росії, тепер опинилися перед складним вибором: або самостійно підтримувати Київ, або шукати компроміс із Трампом, що може поставити під загрозу політичне майбутнє Володимира Зеленського.

"Дуже важко укласти економічну угоду з лідером, який не хоче укладати мирну угоду", – заявив у п’ятницю в інтерв’ю Bloomberg Television міністр фінансів Скотт Бессент, який сидів на дивані в першому ряду під час вибуху в Овальному кабінеті.

Один із європейських чиновників зауважив, що єдиний, хто отримує вигоду з цієї ситуації – це Путін.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чию неліберальну модель правління підтримують Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, використав ситуацію для подальшого тиску на Європу та Україну.

"Сильні люди створюють мир, слабкі – війну", – написав Орбан у соцмережі X.

Європейські лідери намагаються виправити ситуацію, але, на думку одного високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, "схоже, Трамп вирішив продати Україну". Інші європейські чиновники назвали події в Овальному кабінеті "засідкою" для Володимира Зеленського.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер, чия зустріч із Трампом пройшла спокійніше, ніж очікувалося, у п’ятницю провів телефонні переговори з президентами США та України, намагаючись знизити рівень напруги.

На офіційному рівні більшість європейських лідерів висловили підтримку Києву.

Шановний Володимире, ми з Україною в добрий і випробувальний час. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій жахливій війні,

– заявив лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц у соцмережах.

Однак напередодні запланованої зустрічі із Зеленським у Великій Британії європейські дипломати опинилися перед складним питанням: як діяти, якщо Трамп продовжить тиснути на Україну, вимагаючи миру на умовах, вигідних Москві.

Європа намагається залагодити ситуацію

Європейські лідери продовжують оговтуватися від різких попереджень з Вашингтона, що на США більше не можна розраховувати як на гарант безпеки їхніх союзників, яким вони були понад сім десятиліть.

Ще донедавна Сполучені Штати очолювали коаліцію підтримки України в найбільш руйнівній війні в Європі з часів Другої світової. Тепер перспективи Києва виглядають похмуро, адже ситуація може стати ще складнішою, ніж на початку вторгнення три роки тому.

Що потрібно, так це негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір впоратися з великими викликами сьогодення, починаючи з України,

– заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Зустріч Зеленського та Трампа у п’ятницю мала стати спробою залагодити минулі розбіжності та закріпити економічне партнерство між Україною та США. Але після того, як Зеленський заперечив твердження Трампа про те, що Путіну можна довіряти, разом із звинуваченнями Венса у невдячності, президент США спалахнув.

Один радник адміністрації Трампа сказав, що занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб піти зараз. Натомість США, швидше за все, різко посилять тиск на Київ і уникатимуть безпосереднього спілкування із Зеленським, сказав радник, попросивши залишитися анонімним для обговорення питань, які не є публічними.

"Можуть бути наслідки", як-от перевірка допомоги США, наданої Україні, сказала Вікторія Коутс, віце-президент консервативної Heritage Foundation. "Я думаю, що ви можете побачити деякі подібні дії, але жодне з них не обов’язково перешкоджатиме будь-яким майбутнім переговорам".

Відносини України та Трампа можуть бути остаточно розбиті

Трамп казав, що його економічна пропозиція, яка передбачає 50% доходів від українських ресурсів для США, є найкращою гарантією подальшої підтримки.

У нас там будуть робітники, які будуть копати, копати, копати. У цьому сенсі ми маємо стримуючий фактор,

– сказав Трамп.

Але Київ домагався гарантій того, що США допоможуть забезпечити безпеку України у випадку, якщо Путін порушить угоду про припинення вогню. Великобританія та Франція запропонували близько 30 000 миротворчих військ, але також хотіли, щоб Трамп зобов’язався підтримати їх, якщо вони піддадуться нападу Росії.

Трамп, на якого цього тижня спочатку тиснув президент Франції Еммануель Макрон, а потім британський Стармер, відмовився піддаватися тиску.

"Я не люблю говорити про миротворчість, поки ми не досягнемо угоди. Зараз у нас немає угоди", – сказав він Стармеру.

Зеленський сподівався на чіткіші гарантії від переговорів у п’ятницю, прямо заявивши Трампу, що запропонованої підтримки недостатньо. Але шансу на це він так і не отримав.

На початку дня очікування були високими. Політики та колишні військові, виступаючи на лояльному до Трампа Fox News, підтримували ідею економічної угоди між США та Україною, наголошуючи, що Путін її "ненавидить".

Тепер ця угода, ймовірно, втрачена назавжди.

"Я думаю, що це на стіні – те, що ми бачимо, полягає в тому, що Трамп готовий звільнити Україну", – сказав Сергій Радченко, історик холодної війни та професор Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса в Європі. Він "хоче доставити Путіну голову Зеленського на блюді"...