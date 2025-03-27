Хотів показати США справжнє обличчя росіян, – Зеленський про перепалку в Овальному кабінеті

Словесна перепалка в Овальному кабінеті, яка відбулася наприкінці лютого, могла б зруйнувати єдність між Європою та США, що стало б великим успіхом для Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Figaro.

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Перепалка в Овальному кабінеті

Зеленського запитали, яка його інтерпретація перепалки в Овальному кабінеті.

Ви самі це бачили на фотографіях. Більше нічого не сталося. Пізніше, безсумнівно, ми зрозуміємо краще, зможемо інтерпретувати кожну деталь. Але це потребує часу. Я не хочу розмірковувати про причини конфронтації,

– зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, під час візиту до Білого дому, він хотів показати Вашингтону справжнє обличчя росіян й дати відсіч російській пропаганді, яка, наприклад, стверджувала, що ЗСУ нібито перебувають в оточені в Курську, що було брехнею.

У зв'язку з цим Зеленський хотів довести президенту США те, що російський диктатор Путін не бажає зупиняти війну й має на меті знищити Україну як незалежну державу.

Путін – брехун. Він постійно грається з війною. Але для нас це не гра, а трагедія. Цей епізод міг зруйнувати єдність між Європою і США. Це було б величезним успіхом для росіян,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський був із візитом у США. Під час розмови в Овальному кабінеті, між ним, президентом США та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла словесна перепалка, після якої український лідер достроково поїхав з Білого дому.