Скандал з пропагандисткою Кремля Симоньян: оголосила актора із "Зоряного шляху" ведучим на RT

Російська пропагандистка та головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що Вільям Шетнер вестиме програму на RT Ameriсa. Актор відповів, що права на його шоу продала продюсерська компанія.

Також Шетнер написав, що він не знає цієї жінки та перепросив перед своїми фанатами. Він пояснив, що програма буде науковою.

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Скандал з Симоньян та Шетнером

Маргарита Симоньян у твітері написала, що Шетнер нібито буде вести у них нову програму.

"Капітан Кірк перейшов на бік добра", – заявила пропагандистка.

Допис Симоньян викликав обурення серед шанувальників актора та в американских ЗМІ. Там нагадали, що RT вважають міжнародним засобом пропаганди Володимира Путіна. Ба більше, спецслужби США звинуватили телеканал у поширенні дезінформації перед президентськими виборами у 2016 році.

Реакція Вільяма Шетнера

Ознайомившись з дописом пропагандистки, актор заявив, що програма не знімалась для російського телеканалу. Натомість канал придбав її у продюсерської компанії. Також він згадав й про саму Симоньян.

Я не знайомий з цією жінкою. І мені не подобаються її слова. Я не політик, і мене злить, що глава телевізійної мережі сказала це про шоу, яке вони тільки купили для показу. Я перепрошую перед своїми фанатами від її імені,

– заявив актор.

Він також пояснив, що у акторів немає можливості контролювати, куди продають їхню програму, якщо вони не володіють компанією, яка їх знімає.

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