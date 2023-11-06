Скандал на Хмельниччині: військові намагалися забрати чоловіка з лікарні, ТЦК не бачить порушень

У Хмельницькій області набув розголосу конфлікт, який стався у лікарні між військовозобов'язаним чоловіком та працівниками ТЦК. Чоловік заявляв, що хоче пройти медичне обстеження, коли люди у військовій формі намагалися витягнути його з приміщення.

Історія набула розголосу після того, як адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський опублікував кадри з лікарні, пише 24 Канал. На відео видно, як кілька людей у військовій формі намагаються силою забрати чоловіка з лікарні, попри його спротив.

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Адвокат заявляє, що чоловіка госпіталізували до лікарні

На кадрах зафіксовано також працівників поліції та лікарів, які не втручалися у конфлікт.

Конфлікт між чоловіком і працівниками ТЦК на Хмельниччині: дивіться відео

За словами адвоката, чоловіка нібито намагалися викрасти з лікарні в стані гіпертонічного кризу. Він розповів, що лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію з тиском 180 на 120.

Між працівниками ТЦК і чоловіком виник конфлікт: дивіться відео

Адвокат Бабчинський стверджує, що конфлікт виник, оскільки призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у медзакладі селища Віньківці, що на Хмельниччині.

Конфлікт у лікарні на Хмельниччині: дивіться відео

Натомість, як каже адвокат, працівники ТЦК нібито викрадають людей і везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького.

Що кажуть у ТЦК

Пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП відреагували на конфлікт. Передусім там заявили, що військовослужбовців РТЦК та СП не вчиняли жодних протиправних дій щодо чоловіка в лікарні.

Також у ТЦК зауважують, що на відео видно тільки частину події, а тому не відомо, що передувало діям військовослужбовців.

Водночас у Хмельницькому обласному ТЦК та СП не повідомили, чи проводять службову перевірку.

Поліція дасть оцінку діям своїх співробітників

Як пише Суспільне, у головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області розповіли, що після опублікування відео у соцмережах, працівники управління департаменту внутрішньої безпеки розпочали перевірку.

За словами начальниці сектору комунікацій поліції Хмельницької області Інни Глеги, вони дадуть оцінку діям поліцейських, які були присутні під час конфлікту у лікарні.

Також Інна Глега повідомила, що жодних заяв щодо порушення прав від військовозобов'язаного чи адвоката Віктора Бабчинського до поліції наразі не надходило.

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