Провідник нібито проігнорував домагання до пасажирки у купе: розпочалося службове розслідування

Пасажирка заявила, що у потязі до неї чіплявся чоловік, а провідник відмовився її пересадити. Укрзалізниця розпочала службову перевірку інциденту.

Випадок трапився 8 червня у потязі Львів – Київ. Жінка сіла у вагон у Хмельницькому.

До теми "Лежала, як розщепенка": у купе чоловік чіплявся до жінки, а провідник відмовився її пересадити

Провідник заявив, що конфлікт виник через російську мову

В Укрзалізниці зазначили, що прагнуть неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами.

Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою, не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи,

– мовиться у повідомленні.

Укрзалізниця пообіцяла детально вивчити ситуацію та прийняти виважене рішення. Також у компанії нагадали, що залізниця має чіткий алгоритм вирішення конфліктів, що виникають на шляху прямування поїзда:

Перший з пунктів – звернення зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів.

Другий – якщо можливо, фіксація того, що відбувається, на камеру чи фото.

Третій – виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію.

Якщо на якомусь з етапів процес іде не за алгоритмом, то пасажир може одразу звернутись до контактного центру УЗ за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію, що дозволить оперативно втрутитись і розв'язати проблему.

"Також закликаємо пасажирів бути свідомими та коректними у своїй поведінці. Поїзд – це насамперед засіб пересування, а не місце для знайомств", – додали в Укрзалізниці.

Окрім того, у компанії нагадали, що з 30 червня в пілотному режимі відкрився продаж квитків до жіночих купе. Вони доступні у наступних потягах:

№81 Київ – Ужгород,

№41 Дніпро – Трускавець,

№75 Київ – Кривий Ріг,

№15 Харків – Ясіня.

"Якщо послуга буде популярною, то вона масштабуватиметься й на інші поїзди. Укрзалізниця працює й над додатковими безпековими заходами. Зокрема, розглядається варіант повернення воєнізованої охорони до поїздів", – підсумували в Укрзалізниці.

Зауважте Укрзалізниця запустила жіночі купе: на яких маршрутах вони є

Коротко про скандал в потязі Львів – Київ