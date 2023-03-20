Вчать "любити Батьківщину": після фіаско зустрічі з президентом в УПЦ МП записали звернення
Джерело:УПЦ МП
Після невдалої спроби зустрітися з Володимиром Зеленським ченці УПЦ МП опублікували звернення до нього. У своєму "листі" вони заявляють про "роздмухування полум'я на релігійному ґрунті".
У своєму зверненні монахи просять Зеленського "не забирати в них Києво-Печерську Лавру", а всі звинувачення у прокремлівській пропаганді відкидають.
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Ченці сподіваються, що їх голос "буде почутий"
У "листі" монахи заявляють, що з початку повномасштабного вторгнення УПЦ МП "рішуче засудила військову агресію" і "закликала своїх вірян стати на захист рідної землі". Разом з тим, синод церкви підкреслює, що "нічого поганого" з 24 лютого 2022 року не робили, а навпаки – "працюють на благо України".
Окрім того, у зверненні ченці заявляють, що нібито підняли "Києво-Печерську Лавру з руїн, в яких вона була 35 років назад".
Митрополит УПЦ МП Онуфрій, який вказаний як автор звернення, також виокремив кілька напрямків роботи Лаври, які "заслуговують шани":
- "вона виховує паству любити свою Батьківщину";
- "вона першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";
- "її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";
- "вона надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";
- "її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";
- "вона відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".
У підсумку, монахи УПЦ МП просять Зеленського скасувати законопроєкти, які вже зареєстровані у Раді проти їх діяльності, та дозволити й надалі проводити службу на території Києво-Печерської Лаври.
Як ченці УПЦ МП намагалися зустрітися з президентом
- 20 березня митрополит Антоній повідомив, що Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.
- Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.
- Як стало відомо, ченці нібито хочуть донести до керівництва "свою позицію". Проте прессекретар Зеленського відмовив монахам у зустрічі з президентом, натомість він запропонував передати письмове звернення.