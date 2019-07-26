03:18
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Скандал на Одещині: усіх патрульних реорганізовують через масові зловживання

      1605 Читать новость на русском
      Після корупційного скандалу всю патрульну поліцію Одещини вивели поза штат
      Після корупційного скандалу всю патрульну поліцію Одещини вивели поза штат / Нацполіція

      Керівництво Національної поліції України вирішило повністю реорганізувати Управління патрульної поліції Одеської області. Усі правоохоронці тепер повинні отримати кваліфікаційну оцінку та пройти атестацію.

      Так, увесь особовий склад УПП в Одеській області вивели поза штат, про це повідомляє прес-служба Нацполіції. 

      Важливо: В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна: в чому саме його підозрюють

      Керівників відрядили на службу до відділу патрульної поліції в АР Крим та Севастополі. Натомість на керівні посади в УПП в Одеській області призначать керівників підрозділів патрульної поліції з інших областей.

      Упродовж двох місяців вони нестимуть службу на території Одеси та області. Відтак головне завдання, яке поставлене перед новими командирами, – зміцнити й об'єднати колектив, побороти негативні явища, які раніше виникали у роботі підрозділу, не знівельовуючи позитив,
      – зазначив заступник голови Нацполіції та керівник патрульної поліції Олександр Фацевич.

      Новим заступником начальника управління УПП в Одеській області став Дмитро Кисличенко. Донедавна він обіймав посаду командира батальйону управління патрульної поліції Вінницької області.

      Чому патрульних Одещини реорганізовують? 

      Керівника патрульної поліції Одещини Юрія Рибака 7 липня відсторонили від виконання обов'язків на час перевірки низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво та неефективність роботи цієї структури.

      Мельник регулярно писала дописи у Facebook про роботу управління патрульної поліції в Одесі. Вона розповідала про систематичне хабарництво, встановлені "плани" від керівництва на кількість штрафів та інші проблеми у роботі патрульних. За словами Мельник, згодом вона почала отримувати погрози і звільнилась через "нестерпні умови" на роботі. 

      blog_ava
      Чому депутатам потрібно піднімати зарплату: пояснення журналіста
      26 липня
      1727
      Теги: Поліція Новини Одеси Новини України Новини політики Розслідування Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 26 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      26 липня , 22:13 Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      1332
      Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      26 липня , 22:01 Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      26 липня , 21:02 Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      1232
      Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      26 липня , 20:02 Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      744
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      26 липня , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 1034
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук