Скандал на Одещині: усіх патрульних реорганізовують через масові зловживання
Керівництво Національної поліції України вирішило повністю реорганізувати Управління патрульної поліції Одеської області. Усі правоохоронці тепер повинні отримати кваліфікаційну оцінку та пройти атестацію.
Так, увесь особовий склад УПП в Одеській області вивели поза штат, про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
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Керівників відрядили на службу до відділу патрульної поліції в АР Крим та Севастополі. Натомість на керівні посади в УПП в Одеській області призначать керівників підрозділів патрульної поліції з інших областей.
Упродовж двох місяців вони нестимуть службу на території Одеси та області. Відтак головне завдання, яке поставлене перед новими командирами, – зміцнити й об'єднати колектив, побороти негативні явища, які раніше виникали у роботі підрозділу, не знівельовуючи позитив,
– зазначив заступник голови Нацполіції та керівник патрульної поліції Олександр Фацевич.
Новим заступником начальника управління УПП в Одеській області став Дмитро Кисличенко. Донедавна він обіймав посаду командира батальйону управління патрульної поліції Вінницької області.
Чому патрульних Одещини реорганізовують?
Керівника патрульної поліції Одещини Юрія Рибака 7 липня відсторонили від виконання обов'язків на час перевірки низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво та неефективність роботи цієї структури.
Мельник регулярно писала дописи у Facebook про роботу управління патрульної поліції в Одесі. Вона розповідала про систематичне хабарництво, встановлені "плани" від керівництва на кількість штрафів та інші проблеми у роботі патрульних. За словами Мельник, згодом вона почала отримувати погрози і звільнилась через "нестерпні умови" на роботі.