Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?

У Facebook стався найбільший витік інформації за всю історію його діяльності. Приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA) зібрала дані приблизно 50 мільйонів користувачів соціальної мережі та використала їх без дозволу. Сайт "24" розповідає, як CA за допомогою цих даних впливала на вибори по всьому світу, кому це було потрібно і до яких наслідків призведе.

Наразі можна стверджувати, що у випадку причетності керівництва Facebook до незаконного використання інформації зі сторінок своїх користувачів, інтернет-гіганта, окрім серйозних правових наслідків, чекає банкрутство.

Що насправді сталося?

Facebook уже тривалий час критикують за розповсюдження російської пропаганди та фейкових новин, що могло вплинути на результати голосування під час президентських виборів у США та референдуму щодо Brexit. У цьому ключі розслідування, які 17 березня опублікували авторитетні світові видання – The New York Times і The Guardian – згущують хмари над і так уже затягнутим небом обвинувачень проти соціальної мережі. Матеріали американської та британської газет ґрунтуються на свідченнях колишнього співробітника Cambridge Analytica, фахівця з аналізу даних Крістофера Вайлі, який заявив, що компанія, де він працював, у 2014 році через посередника зібрала особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, щоб за допомогою спеціальної програми розробити психологічні портрети виборців, а потім підбирати для них релевантну політичну рекламу. І все це – на замовлення політтехнологів Дональда Трампа.

Я шкодую про це (збір та неправомірне використання інформації з Facebook – "24"). Це був дуже неетичний експеримент, тому що ви граєте з психологією цілої країни без їхньої згоди чи усвідомлення,

– сказав Вайлі в інтерв'ю The Guadrian.



Крістофер Вайлі розповів, що Cambridge Analytica "поцупила дані із "Фейсбук" за дорученням Стівена Беннона", ідеолога і голови передвиборчого штабу Трампа. Фото: Getty Images

Яким чином збиралися дані?

Для отримання інформації з акаунтів користувачів дослідник Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії, нібито з науковою метою створив додаток для Facebook під назвою thisismydigitallife, який пропонував сотням тисяч юзерів за гроші пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли додатку обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. 270 000 осіб із числа учасників опитування погодились на збір інформації про них. Загалом Коган отримав відомості із близько 50 мільйонів профілів.

Як вони потрапили до Cambridge Analytica?

Коган їх продав. Компанія оплатила всі витрати науковця, що склали понад 800 тисяч доларів, а також дозволила йому зберегти копію для його власних досліджень. Про це свідчить електронне листування Cambridge Analytica та її фінансова звітність, зауважує NYT. В даних, отриманих із 30 мільйонів профілів, уже містилося достатньо інформації (в тому числі, про місце проживання), щоб вибудовувати психографічні профілі.



Зразок листування Когана із Вайлі, в якому науковець перераховує риси потенційного виборця, які можна було б передбачити. Джерело фото –The New York Times

Як відреагував Facebook?

Компанія заявила, що Коган збрехав і порушив домовленості, укладені із Facebook під час проведення свого "дослідження", передавши зібрані дані третій стороні.

У 2015 році у соцмережі видалили додаток. Компанія також наполягла на знищенні всієї інформації про користувачів. Після того, як Cambridge Analytica запідозрили в збереженні даних в обхід заборони, Facebook заблокувала сторінки Когана і Cambridge Analytica.

Водночас Вайлі запевняв, що інтернет-корпорація не перевірила, чи насправді зібрана інформація була знищена. Коли "Нью-Йорк Таймс" почала своє розслідування, Facebook спробувала применшити обсяги витоків і засумнівалася в тому, що ці дані, як і раніше, знаходяться в неї. Але в п'ятницю соціальна мережа оприлюднила заяву, в якій висловила пообіцяла вжити заходів, адже, як ішлося у документі, "захист інформації людей лежить в основі всього, що робить корпорація".

Ми зробимо будь-які необхідні кроки, щоб раз і назавжди видалити ці дані. І ми вжиємо заходів проти всіх винних сторін,

– пообіцяв віце-президент і заступник головного юридичного радника Facebook Пол Груол.

А що на це відповів Коган та керівники Cambridge Analytica?

Керівник "Кембридж Аналітики" Александр Нікс та інші офіційні особи неодноразово заперечували факт отримання та використання даних з Facebook, зокрема на нещодавніх слуханнях у парламенті Великобританії. Однак у заяві для The New York Times компанія визнала, що купила дані, проте водночас CA звинуватила Когана у порушенні правил соцмережі і зазначила, що видалила всю інформацію два роки тому, як тільки дізналася про існування такої проблеми.



Директор CA Александр Нікс навіть назвав роботу Когана щодо збору даних у Facebook "марною"

Вчений, який опинився в центрі скандалу з CA і витоком даних із Facebook, вважає, що проти нього висувають несправедливі звинувачення, зазначає The Guardian.

Я вважаю, що і Facebook, і Cambridge Analytica, по суті, зробили з мене цапа-відбувайла. Чесно кажучи, ми думали, що діємо абсолютно правомірно. Ми думали, що робимо те, що насправді нормально,

– прокоментував Коган.

Видання додає, що працюючи на CA, науковець погодився на посаду доцента в Санкт-Петербурзькому державному університеті, а також отримував від російського уряду гранти на дослідження. Це наштовхує на думку про те, що Коган міг передати зібрану на Facebook інформацію для Кремля.

У чому промах соцмережі?

Cитуація підняла питання безпеки особистих даних. Як пише Курт Вагнер в огляді для технологічного видання Recode, весь цей збір інформації відповідав загальним рекомендаціям компанії.

Згідно з правилами Facebook, розробникам забороняється "передавати будь-які дані, отримані від соцмережі (включаючи анонімні, сукупні чи похідні дані), до будь-якої рекламної мережі, брокера даних або іншої фірми, пов'язаної з рекламою або монетизацією".

Як пояснив у своїх Twitter-дописах (які були згодом видалені) начальник служби безпеки Facebook Алекс Стамос, "Коган не зламував ніяких систем, не обходив будь-яких засобів контролю, це наш недолік у нашому програмному забезпеченні дозволяє зібрати більше даних, ніж дозволено".

Тож проблема, на думку Вагнера, полягає в тому, що Facebook дає велику довіру розробникам, які використовують особливості її програмного забезпечення.

Зауважимо, що Стамос оголосив про намір покинути Facebook. Інтернет-корпорації доведеться шукати нового директора служби безпеки вже у серпні цього року.



За офіційною версією, Стамос звільняється через суперечки із топ-менеджерами Facebook щодо ролі, яку соцмережа зіграла у поширенні російської пропаганди

Які наслідки для Facebook матиме витік даних?

У першу чергу – економічні. Так, 19 березня вартість цінних паперів Facebook знизилася майже на 7%, а статки її засновника Марка Цукерберга скоротилися на понад 6 мільярдів доларів.

Засновник інтернет-видання Watcher.com.ua Максим Cаваневский вказує, що наразі Цукербергу загрожує трильйонний штраф: 20 тисяч доларів за кожен випадок неавторизованого використання даних користувача, а таких було 50 мільйонів.

Окрім цього, Цукерберга викликали до Європейського парламенту і в британську Палату громад для роз'яснень щодо незаконного збору персональної інформації. У США Федеральна комісія з торгівлі почала розслідування щодо Facebook. Проти соцмережі також був поданий колективний позов декількома сенаторами, а генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Массачусетс подали запит на отримання документів, що стосуються збору даних про користувачів.



Через скандал навколо витоку даних компанія Цукерберга може збанкрутувати

А як щодо покарання Cambridge Analytica?

Слідчі з Конгресу вже допитували Александра Нікса про роль його фірми у передвиборчій кампанії Трампа. Спеціальний прокурор Міністерства юстиції Роберт Мюллер, у рамках свого розслідування щодо втручання Росії у вибори у США, зажадав доступ до електронного листування співробітників Cambridge Analytica, які працювали на команду Трампа. Причини такого зацікавлення Мюллера зберігаються в таємниці, проте документи, які вдалося проглянути журналістам The New York Times, вказують на те, що британське відділення фірми працювало в Росії та Україні.

До того ж, 20 березня газета The New York Times повідомила про тимчасове відсторонення від посади глави Cambridge Analytica. Рішення прийняли після того, як в ефірі телеканалу Channel 4 вийшов фільм-розслідування, в якому знятий на приховану камеру Нікс розповідає, як його компанія маніпулювала політиками і впливала на хід виборів в інших країнах. Під час розмови з журналістом, як нібито був потенційний клієнт, директор CA похизувався, що його фірма втрутилася в понад 200 виборів в різних країнах світу, серед яких Нігерія, Кенія, Чехія і Аргентина.

Фільм-розслідування, в якому Нікс описує методи, до яких вдавалася Cambridge Analytica задля маніпуляцій, і як розповсюджувала компромат в мережі: дивіться відео

То що ж собою являє Cambridge Analytica?

Ця приватна британська компанія була створена в 2013 році за участю сім'ї Мерсер, головних донорів передвиборного штабу Дональда Трампа, які інвестували у CA 15 мільйонів доларів. Її віце-президентом став Стівен Беннон – колишній радник Трампа, який і придумав назву Cambridge Analytica. По суті, це була підставна компанія. Згідно з документами і інформацією колишніх співробітників, всі контракти, які отримувала CA, зареєстрована в штаті Делавер, обслуговувала лондонська фірма SCL Group, а контролював їх Нікс, який працював на двох посадах у Cambridge Analytica та SCL Group.

Головними завданнями CA є збір даних про користувачів у соціальних медіа, зіставлення психологічних портретів і розробка персоналізованої реклами.

