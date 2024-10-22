МСЕК давали фіктивну інвалідність, а прокурори допомагали: усе, що відомо про скандали

На початку жовтня розгорівся скандал із очільницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою. Жінку підозрюють у тому, що вона ухвалювала рішення про фіктивні інвалідності. Та згодом стало відомо, що в схемі були задіяні і прокурори – можливо, не однієї області.

ЗМІ протягом жовтня наводили нові факти зловживань у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК). Володимир Зеленський гостро висловився про чиновників та призначив засідання РНБО. Воно стало фатальним для генпрокурора Андрія Костіна, який подав у відставку. До кінця року МСЕК мають розпустити. 24 Канал зібрав усі деталі скандалів із МСЕК.

До теми 13 квартир, будинки і Tesla: ЗМІ дізнались, як лікарі МСЕК забезпечили себе елітною нерухомістю

Тетяна Крупа: гроші, гроші та диван

Усе розпочалося з того, що 4 жовтня в голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи знайшли мільйони доларів. Під час обшуків у квартирі за місцем проживання, а також за місцем роботи в очільниці Хмельницької обласної МСЕК виявили значні кошти. У сина також відбулися обшуки, оскільки він обіймає посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.

Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні. Імовірно, вона створила схему для ухилянтів, ставлячи їм фіктивні діагнози.

Під час обшуків Тетяна Крупа намагалася викинути сумки з грошима у вікно. І, звісно, мережу облетіло фото, де чоловік лежить на дивані з купою доларів.



Обшуки в родини Крупи / Фото ДБР

Жінці вже обрали запобіжний захід – вона буде під вартою 60 діб. Засідання стосовно справи Тетяни Крупи проходило у закритому режимі. Сама затримана відмовилася від коментарів журналістам.

Уже після цього журналісти повідомили про додаткові мільйони чиновниці в польському банку.

Видання "Слово і Діло" проаналізувало декларації керівників обласних центрів МСЕК за даними YouControl та Єдиного державного реєстру декларацій. Як виявилося, Крупа задекларувала 2 мільйони гривень, але серед голів МСЕК були й більші суми.



Доходи очільників МСЕК / Інфографіка "Слово і Діло"

11 жовтня голови медико-соціальної експертизи Рівненщини отримали "офіційне застереження". Воно стосувалося недопустимості вчинення протиправних дій керівниками МСЕКів.

А згодом все закрутилося.

Схема Крупи виявилася робочою – прокурори теж підтягнулися

16 жовтня ЗМІ повідомили, що на Хмельниччині 50 прокурорів оформили інвалідність. Обласний прокурор і 49 його підлеглих "кришували" корупційну схему Тетяни Крупи.

Майже всі прокурори Хмельницької області виявились особами з інвалідністю 2 групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т. Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О. Крупи,

– написав Юрій Бутусов.

В Офісі Генпрокурора пообіцяли провести службове розслідування. Перевірки розпочали по всій Україні.

17 жовтня керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник спростував заяву Бутусова. За його словами, із 225 прокурорів мають групу інвалідності лише 48. Інвалідність буцімто з'явилася не за останні роки, а раніше. В самого Олійника теж нібито є проблеми зі здоров'ям.

Утім, того ж дня він звільнився з посади. Згодом ЗМІ склали рейтинг прокурорів, які отримують найбільші пенсії по інвалідності.

Зеленський відреагував на скандали з МСЕК і прокурорами

У зверненні 20 жовтня він заявив, що призначив засідання РНБО та чекає на жорсткі рішення.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК і оформили собі фальшиві інвалідності",

– висловився президент.

Андрій Костін сказав, що відомо про 61 прокурора з інвалідністю в Хмельницькій області. Тобто цифра більша, ніж про це писали ЗМІ.

Засідання РНБО щодо МСЕК

22 жовтня Зеленський провів засідання РНБО. За його словами, встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам. Але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності (...) Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади,

– додав президент у вечірньому зверненні.

Василь Малюк та Ігор Клименко доповіли щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Малюк поінформував, що за матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовці МСЕК, 9 осіб уже засудили. Служба викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

А от доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України Зеленський назвав дуже непереконливими.

Рішення РНБО щодо МСЕК:

цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;

реальна перевірка декларацій членів МСЕК;

перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань;

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні;

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Також під час засідання РНБО у відставку подав генпрокурор Андрій Костін. Він назвав ситуацію з фальшивими інвалідностями очевидно аморальною та сказав, що вважає за правильне заявити про звільнення з посади.

Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК з 31 грудня

Протягом 7 днів Міністерство охорони здоров'я разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями повинні створити робочі групи з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Потім Кабінет Міністрів у тримісячний строк повинен забезпечити доповідь про результати перевірки. Поки що уряд протягом 2 тижнів має забезпечити, аби МОЗ разом з Мінцифрою підготували й подали на розгляд план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Кабмін і МОЗ протягом місяця мають внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Що буде замість МСЕК

Денис Шмигаль обіцяє, що "буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель". Не пізніше 1 листопада МОЗ має внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів.

Звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Не пізніше трьох місяців проведуть перевірки і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності.