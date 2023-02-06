Ексзаступника департаменту закупівель Міноборони залишили під вартою і збільшили заставу

Богдан Хмельницький, який був заступником департаменту закупівель Міноборони, міг бути причетним до розкрадання 107 мільйонів гривень. Наразі експосадовець перебуває під вартою.

Про це 6 лютого повідомили у Центрі протидії корупції. Зазначили, що апеляція залишила Хмельницького під вартою. Сума застави зросла до 40 мільйонів гривень.

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"Клопотання захисту про скасування запобіжного заходу залишили без задоволення. Призначений Хмельницькому запобіжник діє до 1 квітня. Якщо він внесе заставу, то повинен дотримуватися низки обов'язків. Зокрема, здати закордонні паспорти, не виїжджати з Києва та носити електронний браслет", – написали у Центрі.

Що відомо про справу

За інформацією слідства, Хмельницький отримав підозру через закупівлю неякісних бронежилетів. Держава ймовірно отримала збитків на 107 мільйонів гривень.

Обрання запобіжки щодо Хмельницького відбулося тишком-нишком в рекордні строки у день підозри. Вже на наступний день справа опинилася в апеляції. Погодьтеся, космічна швидкість для наших судів, – зазначили у Центрі.

Відомо, що раніше Шевченківський суд призначив заставу розміром 2,6 мільйона гривень. Водночас прокурор просив 107 мільйонів гривень. За словами адвоката підозрюваного, справа проти Хмельницького є необґрунтованою.

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