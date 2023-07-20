"Бруківка почекає": Зеленський відреагував на скандали щодо сумнівних бюджетних видатків

Президент України прокоментував обурення українців щодо можливого неналежного використання бюджетних коштів. Звертаючись до представників місцевої влади, Володимир Зеленський зазначив, що у пріоритеті має бути озброєння армії, а не нові "фонтани" чи "бруківка".

Останніми місцями досить гостро постало питання щодо доцільності виділення захмарних коштів з держаної казни на "облагородження міст". Глава нашої держави запропонував розв'язання цієї проблеми. На його думку, на такі та культурні ініціативи потрібно шукати кошти не в бюджеті України.

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"Спочатку перемога"

Власне, чимала частина звернення гаранта була присвячена реалізації культурних проєктів – музеїв, символіки тощо. За словами Зеленського, на це потрібно спрямовувати позабюджетні ресурси.

Окремо президент звернувся до місцевої влади й наголосив, що вона також повинна спрямовувати гроші в оборонну галузь.

Хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога.

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Скандали через державні видатки

У Рівному влада виділила 50 мільйонів на бруківку. Місцеві видання через це дуже обурилися, посилаючись на те, що зараз війна. Згодом вони заявили, що місцевий департамент інфраструктури отримав ще 140 мільйонів нібито "невідомо на що".

Окрім того, у Києві в червні розгорівся скандал через те, що Дніпровська районна адміністрація оголосила тендер на майже 900 тисяч на купівлю барабанів в укриття. Чиновники обґрунтували це тим, що дітям потрібне "психологічне розвантаження під час повітряних тривог".

Водночас чимало житомирців обурилось через те, що влада міста вирішила витратити 70 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону в умовах війни.