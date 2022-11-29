Орбан веде гру з ЄС, а Україна стала заручницею, – Кулеба потужно звернувся до угорців

Дмитро Кулеба прокоментував одіозну поведінку Віктора Обрана. Глава МЗС України зауважив, що угорський прем'єр веде гру з ЄС.

Тим часом Україна іноді опиняється у заручниках. Відповідну заяву Кулеба зробив під час інтерв'ю.

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(Орбан – 24 канал) веде свою гру з Європейським Союзом – і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба звернувся до угорців

Глава МЗС нагадав угорцям: які "новини" вони не читали б у ЗМІ, українці не відчувають до них ворожнечі. Громадяни України та громадяни Угорщині – друзі. Це не зміниться.

Кулеба додав, що Україна має перемогти у війні. Це – в інтересах Угорщини.

Орбан торгується з Євросоюзом

За час повномасштабної війни Росії з Україною Орбан оскандалився низкою заяв та вчинків. Зокрема, нещодавно він ганебно посягнув на територію України та Румунії, розгулюючи у шарфі із зображенням "Великої Угорщини".

Водночас наприкінці листопада Орбан раптово заговорив про суверенну Україну. Під час виступу на конгресі учасників Міжнародного об'єднання християнських демократів він наголосив: "Європа єдина в плані цілей, головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна".

Політолог Андрій Вігірінський зауважив, що Будапешт ніколи не визнав анексію Росією українських територій. Водночас Орбан торгується з ЄС. Зокрема, те, що Угорщина підтримала пакет допомоги для України на 18 мільярдів євро, свідчить, що угорський прем'єр, вочевидь, щось таки виторгував.

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