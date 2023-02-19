"Брат брата не ґвалтує": Угорщина виявилася прихованим ворогом України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "конфлікт" в Україні – це не війна між арміями добра і зла. Цією заявою Будапешт остаточно показав, на чиєму він боці.

"В Україні воюють два братні слов'янські народи, і це точно не війна добра зі злом". Саме такі відверто ниці заяви пролунали з вуст угорського прем'єра Віктора Орбана, який мав традиційне годинне звернення до своїх співгромадян.

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Угорцям буде дуже соромно

Половину своєї промови Орбан присвятив війні в Україні. Причому багато часу він витратив на виправдання, чому в цій війні Угорщина займає саме таку позицію.

Я абсолютно певен, що в майбутньому угорцям за це буде дуже і дуже соромно. Так само як їм було соромно після Другої світової війни, в якій угорці були на боці гітлерівської Німеччини.

Нині історія певною мірою повторюється. Якщо тоді угорці були на боці гітлерівських фашистів, нині ж вони фактично на боці путінських рашистів.

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Як Орбан виправдовує свою політику

Звісно, сам Орбан це заперечує. Політик каже, що Угорщина поважає право України на самооборону. Але водночас, за словами Орбана, для Будапешта на першому місці – саме власні інтереси. Тому, мовляв, Угорщина і далі торгуватиме з Росією.

Такі заяви з вуст Орбана не стали для нас несподіванкою. Він і далі демонструє проросійську політику.

Угорщина намагається блокувати європейські антиросійські санкції.

Будапешт відмовляється не тільки допомагати Україні зброєю, але навіть не хоче пропускати своєю територією допомогу від інших країн.

Орбан пояснює це тим, що для Угорщини це дуже ризиковано, адже їхні друзі-росіяни можуть завдати ракетного удару по тій військовій допомозі. І якщо та допомога буде в той момент на території Угорщини, то угорці можуть постраждати.

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Історичний шанс, яким не скористалася Угорщина

Усе це – лише відмазки. Власне, відмазками є все, що лунає з вуст Орбана як пояснення, чому сусідня Україні країна в цій війні виступає на боці Росії. Однак наскільки ж сумно усвідомлювати, що наш європейський сусід виявився для нас фактично прихованим ворогом.

Так, звісно, ми маємо з Угорщиною суперечки, маємо між собою розбіжності, які історично були закладені. Але ж абсолютно такі самі суперечки й розбіжності ми мали з поляками. Однак наскільки все змінилося із початком російського вторгнення. Для нас тепер немає кращих друзів, аніж сусіди – брати-поляки.

А от з угорцями історія вийшла кардинально іншою. І від цього виникає додаткове розчарування. Адже був реальний історичний шанс лишити усі наші розбіжності в минулому. З поляками так вийшло, але з угорцями, на жаль, ні.

Угорщина виступає на боці Зла

Можна довго аналізувати промову Орбана, де він пів години виправдовувався, чому від Угорщини немає і не буде підтримки Україні. Можна буквально на кожне його речення наводити контраргументи.

Але мене найбільше зачепили його слова про те, що, мовляв, немає в Україні війни між добром і злом, а є війна між братніми слов'янськими народами.

Пане Орбан, скажіть, може, я чогось не розумію? Може, у вашому світі воно якось інакше. Але у нашому світі брат брата не ґвалтує, брат брата не катує і не вбиває. А якщо він таке робить – то цей брат або психічно хворий, або він і є якраз уособленням Зла в найгіршому його прояві.

Тому, пане Орбан, у нас в Україні якраз і йде зараз війна саме зі Злом. З тим Злом, на чиєму боці ви зараз виступаєте. З тим Злом, через яке ваші нащадки будуть каятися перед нами, що ви знову – як і за часів Другої світової – припустилися катастрофічної помилки, обравши не ту сторону.

Подяка угорцям, які підтримують Україну

Окремо хочу подякувати тим угорцям, хто все це розуміє, хто допомагає Україні і українцям. Велика подяка тим, хто: