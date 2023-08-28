Папа Римський заявив про "велич" Росії: у МЗС України різко відреагували

Папа Римський Франциск заявив про "велич" Російської імперії та закликав росіян "не забувати про спадщину". У МЗС України вже відреагували на ці дивні висловлювання щодо країни-агресорки.

25 серпня під час Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі понтифік по відеомосту звернувся до росіян. Те, що він говорив, неабияк обурило українців.

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Що відомо про скандальну заяву Папи

Під час звернення Папа Римський назвав російську культуру "великою" та прославляв імперців, які знищували українців та переслідували Католицьку церкву. Також Папа подякував жителям країни-агресорки за те, що вони росіяни.

Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть уперед із цим. І спасибі вам. Спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами,

– заявив Папа.

Реакція України на висловлювання Папи Римського

Речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці зазначив, що саме такою самою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і знищення сотень українських міст і сіл.

Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, лунають з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, саме полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва,

– написав він.

Цікаво, що Апостольська Нунціатура в Україні назвала заяви Папи "неправильною інтерпретацією" його слів і заявила, що він є "рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму". Однак відео зі зверненням Папи до росіян є у мережі.

Як відреагували представники духівництва

Так, Представництво Святого Престолу в Україні зазначило, що Папа Римський "ніколи не закликав до імперіалістичних ідей" на фоні заклику до молоді країни-агресорки зберігати спадщину "великої Росії". Тим часом Українська греко-католицька церква підкреслила, що висловлювання понтифіка сприйняла з "болем і занепокоєнням".

Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях. Слова Римського Понтифіка від 25 серпня слід інтерпретувати в цьому ж світлі,

– йдеться в Папського Представництва в Україні.

Митрополит Святослав з Української греко-католицької церкви висловив сподівання, "що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії".

Водночас він зазначив, що дійсно існує небезпека, що неправильно сприймуть слова Папи Римського. Мовляв, він підтримує російський націоналізм і імперіалізм, через який і спалахнула війна проти України.

Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" – найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму,

– підкреслив настоятель УГКЦ.

Він підкреслив, що висловлювання, які присвоюють Папі Франциску, "суперечать його науці про мир", а також засудженню імперіалізму у будь-яких його проявах. Крім того, за його словами, за кілька днів єпископи УГКЦ, котрі зберуться на Синод у Римі, зможуть особисто донести до Папи Римського "сумніви та біль українського народу".