Скандальне рішення Кремля: США закликали Росію не блокувати місію ОБСЄ

19 вересня 2021 , 18:33
Читать новость на русском

Джерело:

Держдеп США

У Держдепі США закликали Росію продовжити дію місії спостерігачів ОБСЄ на кордоні з Україною. Мовиться про російські контрольно-пропускні пункти "Гуково" і "Донецьк".

США висловили глибоку заклопотаність з приводу рішення Росії. Запевнили також, що місія спостерігачів ОБСЄ відіграє важливу роль.

Зверніть увагу Росія не хоче спостерігачів ОБСЄ на кордоні, бо готує на Донбасі нові провокації, – Фейгін

Зокрема, ОБСЄ забезпечує прозорість пересування людей і товарів між Україною, Росією та окупованими територіями.

Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовження мандату місії, припинити агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту,
– запевнили у Держдепі США.

Довідка.  Місія ОБСЄ перебуває на блок-постах "Донецьк" і "Гуково" з 29 липня 2014 року. Вона повідомляла про ситуацію на блок-постах.

Росія відмовилась від ОБСЄ: що відомо

Автор: Тетяна Пасічник