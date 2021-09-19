Скандальне рішення Кремля: США закликали Росію не блокувати місію ОБСЄ

У Держдепі США закликали Росію продовжити дію місії спостерігачів ОБСЄ на кордоні з Україною. Мовиться про російські контрольно-пропускні пункти "Гуково" і "Донецьк".

США висловили глибоку заклопотаність з приводу рішення Росії. Запевнили також, що місія спостерігачів ОБСЄ відіграє важливу роль.

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Зокрема, ОБСЄ забезпечує прозорість пересування людей і товарів між Україною, Росією та окупованими територіями.

Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовження мандату місії, припинити агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту,

– запевнили у Держдепі США.

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Росія на початку вересня заявила, що надалі не підтримуватиме перебування місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Мовиться саме про 2 контрольно-пропускні пункти: "Гуково" та "Донецьк". Вони розміщені навпроти українських "Ізварине" та "Червонопартизанськ".

Мандат СММ втратить силу після 30 вересня. Відтоді його вже не продовжуватимуть.

Україна розкритикувала рішення і вважає, що у такий спосіб Росія хоче ескалації на Донбасі.

Місія ОБСЄ перебуває на блок-постах "Донецьк" і "Гуково" з 29 липня 2014 року. Вона повідомляла про ситуацію на блок-постах.