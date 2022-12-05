Про що забув сказати Макрон після нових загравань із Путіним

До контроверсійних, або новою українською "зашкварних пасажів" Макрона всі мали б звикнути.

Хибна стежка Макрона

Він вже казав про "смерть мозку" НАТО або, що не варто "принижувати Путіна". Таким чином він збирає лайки, цитати і показує свою неординарність. Його останнє інтерв'ю каналу TF1 явно виходить за межі оригінальності, воно вимагає пояснень і дуже серйозних.

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По-перше, Макрон говорить про сприйняття Путіним розширення НАТО як загрози. Тоді чому Путін не сприймає членство Фінляндії в НАТО як таку ж життєво важливу загрозу? Причина дуже проста – він вважає Україну та нас частиною своєї імперської і слов'янської цивілізації. Дати йому право вето на розширення НАТО – це дати йому право на визначення "свій – чужий" і на свою зону впливу.

Гарантії безпеки для Росії поставлять хрест на безпеці світу

Тоді в чому сенс цієї війни, і чи зрозумів Макрон цей сенс та її причини? Гадаю, що так, але не хоче про це говорити, адже це уксладнює розмову з Путіним. І про яку нову архітектуру безпеки в Європі говорить Макрон з цією Росією, а також про які гарантії безпеки для неї?

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Російсько-українська війна з імперським режимом – це колапс всієї попередньої архітектури безпеки – її потрібно повністю перезавантажати. Якщо перезавантажиться і Росія, то тоді і виникне питання про її місце в цій архітектурі. Якщо ні, то безпека може бути тільки проти російського режиму і ніяк не з ним.

На місці наших журналістів, я би попросив Макрона про окреме інтерв'ю і поставив би ці та багато інших запитань. Якщо сказав А, то має і продовжити. Інакше будемо вважати, що злякався відповідати.