Я не виключаю медичні відхилення, – республіканець відреагував на одіозні дії Трампа

Дональд Трамп обіймає посаду президента США лише понад місяць, але протягом цього часу політик відзначився купою одіозних заяв та дій, які насторожують навіть його прихильників.

Громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус у розмові з 24 Каналом спробував пояснити, з чим може бути пов'язана зухвала поведінка Трампа.

Важливо Зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським "відбудуться дуже скоро", – Білий дім

Яка причина зухвалої поведінки Трампа

Очільник Білого дому проявляє неповагу не тільки до Володимира Зеленського, а й інших європейських лідерів. Зокрема, 22 лютого відбулася зустріч польського президента Анджея Дуди з Трампом, на яку лідеру Польщі довелося чекати півтори години. Водночас сама розмова тривала 11 хвилин.

Через два дні, 24 лютого, до Вашингтона на зустріч з Трампом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Втім, коли Макрон під'їхав до Білого дому на автомобілі, Трамп не зустрів його біля входу.

Раніше такого не спостерігалося. Зазвичай Трампа сам чекав гостя. Білий дім повинен дати пояснення цьому. Поготів приїхав президент однієї з найбільших країн Європи – Франції,

– мовив Пінкус.

Проте він заспокоює тим, що у Конгресі є багато адекватних політиків та друзів України, зокрема республіканці, які насторожено ставляться до того, що дозволяє собі Трамп.

У мене є інформація про те, що республіканці у співдружності з демократами покладуть на стіл Трампу своє звернення з роз'ясненнями. Звісно, про імпічмент не може бути й мови, адже це буде самогубство для республіканців. Я думаю, що Трампу це так просто не мине. Хіба якщо у нього є якісь серйозні мотиви. Я не виключаю, що у нього можуть бути якісь медичні відхилення,

– зазначив член Республіканської партії.

Зважаючи на те, скільки катаклізмів у житті він пережив. Зокрема, бувши бізнесменом, Трамп мав понад 3000 судових позовів, пережив три банкрутства з багатомільйонними втратами. Під час своєї каденції побив рекорд – у нього було два імпічменти.

Якби Трамп не переміг на виборах, то не виключено, що він був за ґратами через 34 звинувачення, які йому висунули. Звісно, усе це не могло не позначитися на його психіці. Водночас є інший варіант – прихильники Трампа кажуть, що він готує пастку для Владіміра Путіна, від якої усі будуть в захваті,

– додав Пінкус.

Він сподівається на двопартійний Конгрес, який не дозволить Трампу надалі так поводитися. Водночас колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, запевнив, що очільник США "не божевільний, а дуже розумна людина". Він просто має свій стиль і шлях.