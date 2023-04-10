Скандальний священник РПЦ, який втік до Росії, закликає жінок варити кашу і вішати фіранки

Скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов, який втік до Росії у 2014 році, знову відзначився скандальною заявою. Цього разу він висловився про жінок.

Ткачов заявив, що занадто багато жінок керують своїм життям. Він же переконаний, "що місце жінки на кухні". Про це пише 24 Канал.

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Чергова скандальна заява московського попа

"Мужчина відповідає за життя. Баби повинні усунутися від керування життям, а чоловіки повинні зайняти їхнє місце. Занадто багато баб керують своїм життям. Це жахливо, це не їхнє заняття! Жінка не створена керувати життям. Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", – зазначив священник РПЦ.

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Що відомо про скандального попа