Скандального "слугу народу" Шевченка виключили з фракції

Народного депутата Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Парламентарі зібрали достатню кількість підписів, аби прийняти таке рішення. Сам Шевченко зрадів цьому, заявивши, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави".

На сайті "Слуги народу" повідомили, що матеріали щодо Шевченка передадуть до апарату Верховної Ради, їх зачитають під час наступного пленарного засідання.

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"Слугу" Шевченка таки виключили з фракції

Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів,

– йдеться в заяві.

Цю інформацію у коментарі 24 каналу підтвердила також нардепка Євгенія Кравчук. За її словами, голосування за виключення Шевченка з фракції почалося ще 2 – 3 тижні тому. Тоді таке рішення прийняли через те, що поведінка нардепа суперечила державній політиці та позиції "Слуги народу".

Однак досі не вистачало підписів для виключення нардепа з фракції (необхідно 70%). Кравчук додала, що підтримка Шевченком подій у Білорусі 23 травня, ймовірно, стало додатковим стимулом для нардепів, які ще не визначилися з позицією.

Реакція на виключення з фракції Шевченка

нардеп схвально прокоментував затримання журналіста Романа Протасевича і назвав спецоперацію режиму Олександра Лукашенка проявом "державності".

Сам політик у телеграмі вже теж прокоментував рішення щодо виключення з парламентської фракції.

Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу". Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно,

– написав Шевченко.

А у фейсбуці він подякував колишнім колегам та заявив, що не змінюватиме свою позицію, "щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам держави". Шевченко впевнений, що дружити потрібно з усіма, зокрема і Білоруссю.

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