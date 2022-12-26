У мережі поширюють фейк про скасування екстрених відключень: заява Укренерго

26 грудня 2022, 18:07
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Джерело:

Укренерго

Через постійні ракетні обстріли Росією критичної інфраструктури по всій Україні вимушені час від часу застосовувати аварійні відключення світла. Звісно, це призводить до дискомфорту, і, звісно, це є родючим грунтом для спроб збурити суспільство.

Такі спроби зафіксували й в "Укренерго". У компанії повідомили, що у мережі стали поширювати неправдиву інформацію щодо скасувань таких відключень.

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Спроба збурити суспільство

А щоб такий інфопривід виглядав правдоподібніше, зловмисники заморочилися та створили фальшиву сторінку "Укренерго". У енергетичній компанії підкреслили, що подібна витівка – це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією, адже наразі про можливість скасування аварійних відключень у сьогоднішніх реаліях навіть не йдеться.

Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему,
– наголосили в "Укренерго".

Тож в компанії закликали українців звертати увагу лише на інформацію з офіційних джерел, а також повідомляти, якщо побачите у мережі фейкову інформацію під логотипом "Укренерго". Офіційними ж джерелами самої енергетичної компанії у соцмережах є:

Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку – будь ласка, повідомляйте нам,
– написали у компанії.


Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Ситуація зі світлом в Україні станом на 26 грудня: коротко

  • Ексзаступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин розповів, що складна ситуація з електропостачанням упродовж зими може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом. Мовиться про Київ, Одесу, Харків та Дніпропетровщину. Однак цей список ще може поповнюватися в міру того, куди противник завдаватиме ударів.
  • Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що як би Росія не старалася, вона не здатна занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вона випустить усі свої ракети за один раз, то Україна з часом відновить електропостачання. 
  • На думку голови енергокомітету Андрія Геруса проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями. Тому він порекомендував підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.

Автор: Юлія Якубова