Чому Євросоюз має остаточно зачистити себе від росії та її "туристів"

Вся дискусія про заборону видачі шенгенських віз для російських громадян ведеться із неправильними аргументами.

Тавровані країною-терористом

Справа не тільки в тому, щоб покарати за підтримку агресії . Європейцям слід пояснити, що росіяни в Європейському Союзі – це загроза.

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Ті, хто здійснили вибухи складів зброї в Чехії або труїли Скрипалів, теж в'їжджали в ЄС за туристичними візами. Тепер таких стане в десятки і сотні разів більше.

В кожному "туристі" ЄС має бачити загрозу. Євросоюз має зачистити себе від росії заради нашої та власної безпеки. Тільки таким чином це можна пояснити раз і, сподіваюсь, назавжди.

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Перші ластівки залізної завіси

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що з 18 серпня російські громадяни не зможуть потрапити до його країни за шенгенськими візами.

Втім, для 5 категорій росіян таки будуть робити виняток.

В Україні схвально відгукнулися на такий крок балтійських партнерів й зауважили, що Захід мусить ізолювати країну-окупанта, повернувши її назад до СРСР.

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