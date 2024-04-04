Що буде з військовими і військовозобов'язаними, якщо їх визнають непридатними

Напередодні Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний". У Міноборони пояснили, що буде з військовими та військовозобов'язаними, якщо їх визнають непридатними.

Зауважимо, що скасування статусу "обмежено придатний" накладає певне зобов'язання на тих, хто мав такий статус. Але про це ми розповімо далі. А почнімо з того, що очікує на тих, кого визнають непридатними.

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Що буде, якщо визнають непридатними

Згідно з роз'ясненням Міністерства оборони, військові, яких визнають непридатними після проходження ВЛК, будуть звільнені з військової служби.

А якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, яких за результатами ВЛК визнають непридатними, то їх виключать з військового обліку.

Це передбачається законом № 3621-IX, підписаним президентом України Володимиром Зеленським і опублікованим 3 квітня. А тепер звернімо увагу на зобов'язання тих, хто нині вважається "обмежено придатним".



У Міноборони роз'яснили про скасування статусу "обмежено придатний" / Інфографіка Міноборони

Що повинні зробити "обмежено придатні"

Як зазначають у Міністерстві оборони, скасування статусу "обмежено придатний" не означає, що військовий або військовозобов'язаний автоматично отримають інший статус – придатний або ж непридатний.

Сам закон № 3621-IX набере своєї чинності через місяць після його публікації. Якщо бути конкретнішими, то з 4 травня 2024 року. І ті громадяни, які раніше були визнані "обмежено придатними", повинні знову пройти ВЛК упродовж 9 місяців – до 4 лютого 2025 року.

Звернімо увагу, що уряд після набрання законом чинності має 3 місяці, щоб прийняти відповідні нормативно-правові акти. Вони визначатимуть оновлений перелік захворювань, які визначатимуть придатність або ж непридатність до служби у війську.

Якщо після проходження ВЛК визнають придатними

У випадку з військовими, вони продовжать проходити військову службу.

Якщо ж мовиться про військовозобов'язаних, то вони можуть проходити службу.

Наостанок зауважимо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що мобілізованих не відправляють на фронт відразу ж. За його словами, багато з них спочатку проходять навчання у військових частинах і центрах.

А начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що відвідування військкомату – не гарант автоматичного вступу до лав ЗСУ або негайного відправлення людини на фронт. Він також додав, що процес навчання, як правило, тримає близько місяця.

А глава Кременчуцького ТЦК полковник Роман Сушко зауважив, що процес навчання після мобілізації зазвичай триває від 2 до 3 місяців.